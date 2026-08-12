प्रिंस नरूला की होगी Roadies से छुट्टी? करण कुंद्रा की वापसी की खबर ने मचाई हलचल, जानें क्या है पूरा मामला

Karan Kundrra Roadies: 'रोडीज' सीजन 21 को लेकर लगातार नई अटकलें सामने आ रही हैं। पहले खबर थी कि बसीर अली, सिवेट तोमर की जगह शो में नजर आ सकते हैं। अब एक और बड़ा नाम चर्चा में है और ऐसा कहा जा रहा है कि करण कुंद्रा की 'रोडीज' में वापसी हो सकती है और वो सीजन 21 में प्रिंस नरूला की जगह गैंग लीडर की भूमिका संभाल सकते हैं। हालांकि, इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो एमटीवी और न ही करण कुंद्रा की ओर से इस बारे में कोई बयान सामने आया है।