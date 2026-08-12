‘मुझे उदयनिधि स्टालिन से प्यार है’, तृषा कृष्णन पर विवादित बयान की तीखी आलोचना के बाद अब एक्टर विशाल ने लिया यू-टर्न

विशाल ने बताया कि उदयनिधि के साथ उनका रिश्ता कॉलेज के दिनों से जुड़ा है। उस समय से ही दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। विशाल ने मजाकिया अंदाज में अपने पुराने दिनों की एक घटना भी सुनाई। उन्होंने बताया कि कॉलेज के समय दोनों कई बार गोपालपुरम में ट्रैफिक पुलिस के सामने फंस जाते थे, क्योंकि वे एक ही बाइक पर तीन लोग सवार होकर निकलते थे। विशाल के मुताबिक, ऐसी स्थिति में वो उदयनिधि से उनके पिता का नाम बताने के लिए कहते थे, लेकिन उदयनिधि ऐसा करने में झिझकते थे। विशाल ने इसे उदयनिधि की उस आदत से जोड़ा कि वह अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते थे और पिता के नाम का सहारा नहीं लेते थे।