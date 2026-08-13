सोशल मीडिया पर शुरू हुई यूट्यूबर-एक्टर Akhil NRD की प्रेम कहानी, अब पत्नी मेघा ने छोड़ा घर, चर्चाओं में आया कपल

Akhil NRD-Megha Lovestory: मलयालम सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी मजेदार रील्स और आम जिंदगी से जुड़े कंटेंट के लिए पहचान बनाने वाले अखिल एनआरडी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी मेघा के घर से चले जाने की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि, इस पूरे मामले से जुड़े कई दावे अभी स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हुए हैं। इस बीच अखिल और मेघा की पुरानी प्रेम कहानी भी लोगों का ध्यान खींच रही है। कभी दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती थी।