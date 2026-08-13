सोशल मीडिया पर शुरू हुई यूट्यूबर-एक्टर Akhil NRD की प्रेम कहानी, अब पत्नी मेघा ने छोड़ा घर, चर्चाओं में आया कपल

अखिल एनआरडी की लवस्टोरी ( फोटो सोर्स- Instagram/akhil_nrd)
Akhil NRD-Megha Lovestory: मलयालम सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी मजेदार रील्स और आम जिंदगी से जुड़े कंटेंट के लिए पहचान बनाने वाले अखिल एनआरडी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी मेघा के घर से चले जाने की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि, इस पूरे मामले से जुड़े कई दावे अभी स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हुए हैं। इस बीच अखिल और मेघा की पुरानी प्रेम कहानी भी लोगों का ध्यान खींच रही है। कभी दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती थी।
अखिल एनआरडी और मेघा की कहानी कुछ अलग रही। दोनों का घर एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आमने-सामने मुलाकात होने से पहले दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई। अखिल ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वह स्वभाव से थोड़े शर्मीले हैं। आमने-सामने बात करने की तुलना में सोशल मीडिया पर चैट करना उनके लिए आसान था।
दिलचस्प बात यह है कि मेघा से बातचीत शुरू करने से पहले अखिल ने उन्हें कभी ठीक से देखा तक नहीं था। हालांकि, उन्होंने मेघा के पिता को देखा था। सोशल मीडिया पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे-धीरे दोनों फोन पर बात करने लगे और उनकी दोस्ती नजदीकी रिश्ते में बदल गई।
अखिल की लोकप्रियता बढ़ने के साथ मेघा भी उनके सोशल मीडिया कंटेंट का हिस्सा बनने लगीं। दोनों की साथ वाली रील्स को दर्शकों का खूब प्यार मिला। यही वजह थी कि शादी से पहले ही फैंस दोनों की जोड़ी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने लगे थे। लोग जानना चाहते थे कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं या उनके बीच कोई खास रिश्ता है।
आखिरकार इस सवाल का जवाब उनकी शादी के रूप में सामने आया। साल 2024 में अखिल और मेघा ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की साथ वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा दिखाई देने लगे।
अखिल ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने घरवालों के सामने मेघा से शादी करने की इच्छा रखी तो शुरुआत में कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि, बाद में दोनों परिवारों ने एक-दूसरे से बातचीत की और आखिरकार शादी के लिए सहमति बन गई।
अखिल के मुताबिक मेघा भी उनकी तरह कुछ हद तक अंतर्मुखी स्वभाव की थीं, लेकिन वह उनसे ज्यादा साहसी थीं। दोनों की यह समानता और एक-दूसरे के प्रति समझ उनकी प्रेम कहानी का अहम हिस्सा रही।
अब हालिया घटनाक्रम ने इस रिश्ते को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेघा के घर से चले जाने की खबरों के बीच दोनों के पुराने कंटेंट को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। अखिल के पेज पर पहले साथ दिखाई देने वाले कई कंटेंट के गायब होने की बातें सामने आई हैं। फिलहाल अखिल ने सोशल मीडिया गतिविधियां कम कर दी हैं।
इस पूरे मामले में कई तरह के दावे और चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन जब तक अखिल या मेघा खुद साफ रूप से सामने आकर कुछ नहीं कहते, तब तक किसी भी आरोप या अटकल को तथ्य मानना उचित नहीं होगा।
सोशल मीडिया स्टार बनने से पहले अखिल मर्चेंट नेवी में काम कर चुके हैं। करीब एक साल तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा। रील्स और मनोरंजक वीडियो के जरिए उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रखा और ‘महाराजा हॉस्टल’ तथा ‘आशकल आयिरम’ जैसी मलयालम फिल्मों में नजर आए।
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