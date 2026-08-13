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जेठालाल ने सच में बबीता जी से कर ली शादी? वीडियो देख फैंस बोले- ‘आखिर मेरा सपना पूरा हुआ’

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah AI video: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल-बबीता जी और पोपटलाल की शादी के AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। फैंस ने वीडियो पर मजेदार कमेंट्स किए।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 13, 2026

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah AI video

TMKOC के जेठालाल-बबीता जी और पोपटलाल की शादी का AI वीडियो (सोर्स: Instagram: chetan.aii)

Jethalal Babita wedding video: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के फैंस के लिए इन दिनों AI वीडियो मनोरंजन का नया जरिया बन गए हैं। पहले जेठालाल और बबीता जी की शादी का एक मजेदार AI वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब पोपटलाल की शादी का वीडियो भी सामने आया है। दोनों वीडियो ने गोकुलधाम सोसाइटी के फैंस को खूब हंसाया और कमेंट करने पर मजबूर कर दिया।

जेठालाल और बबीता जी की AI शादी ने खूब गुदगुदाया

AI से बनाए गए वीडियो में जेठालाल और बबीता जी को शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाया गया है। वीडियो को पुराने भारतीय शादी समारोह के अंदाज में तैयार किया गया है। इसके साथ सवाल पूछा गया कि अगर जेठालाल सच में बबीता जी से शादी कर लें तो क्या होगा।

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने जेठालाल और बबीता जी की जोड़ी के साथ-साथ शादी के तरीके पर भी खूब मजे लिए। एक यूजर ने लिखा, 'जेठा गुजराती, बबीता बंगाली और शादी साउथ इंडियन'। वहीं, दूसरे यूजर ने मजेदार अंदाज में कहा कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि जब जेठालाल गुजरात से हैं और बबीता बंगाल से, तो फिर शादी साउथ इंडियन कल्चर में क्यों दिखाई जा रही है। इस तरह वीडियो में शादी के रीति-रिवाज भी चर्चा का हिस्सा बन गए।

अब पोपटलाल की भी दिखी 'सपनों की शादी'

जेठालाल के बाद अब पोपटलाल की शादी का AI-जेनरेटेड वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में उस कल्पना को दिखाया गया है, जिसमें पोपटलाल को आखिरकार अपनी सपनों की शादी मिल जाती है। वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में पोपटलाल की शादी को लेकर मजेदार अंदाज में लिखा गया कि सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उनकी शादी हो ही गई। इस AI वर्जन को देखने के बाद फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में खूब मस्ती की।

एक यूजर ने लिखा, 'रुक जा भाई'। वहीं, दूसरे ने सवाल किया कि 'नट्टू काका और बाघा कहां हैं?' एक अन्य यूजर ने लिखा कि उसे ये वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं।

AI वीडियो पर खूब मजे ले रहे हैं फैंस

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के किरदारों को लेकर बनाए जा रहे ये AI वीडियो असल कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए तैयार किए गए काल्पनिक वीडियो हैं। जेठालाल और पोपटलाल जैसे फेमस किरदारों की शादी की कल्पना ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी प्रतिक्रियाएं देने का मौका दे दिया है।

एक तरफ जेठालाल-बबीता जी की शादी को लेकर अय्यर के रिएक्शन की कल्पना की जा रही है, तो दूसरी तरफ पोपटलाल की शादी के वीडियो में फैंस अब गोकुलधाम के दूसरे किरदारों को भी खोज रहे हैं। यही वजह है कि इन AI वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस के मजेदार रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं।

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Updated on:

13 Aug 2026 05:09 pm

Published on:

13 Aug 2026 05:09 pm

Hindi News / Entertainment / जेठालाल ने सच में बबीता जी से कर ली शादी? वीडियो देख फैंस बोले- ‘आखिर मेरा सपना पूरा हुआ’

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