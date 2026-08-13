जेठालाल ने सच में बबीता जी से कर ली शादी? वीडियो देख फैंस बोले- ‘आखिर मेरा सपना पूरा हुआ’

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने जेठालाल और बबीता जी की जोड़ी के साथ-साथ शादी के तरीके पर भी खूब मजे लिए। एक यूजर ने लिखा, 'जेठा गुजराती, बबीता बंगाली और शादी साउथ इंडियन'। वहीं, दूसरे यूजर ने मजेदार अंदाज में कहा कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि जब जेठालाल गुजरात से हैं और बबीता बंगाल से, तो फिर शादी साउथ इंडियन कल्चर में क्यों दिखाई जा रही है। इस तरह वीडियो में शादी के रीति-रिवाज भी चर्चा का हिस्सा बन गए।