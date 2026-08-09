TMKOC में एक्टर बनने 900 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचा 16 साल का लड़का, पुलिस ने फिल्म सिटी से पकड़ा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी का लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले कई सालों से दर्शकों के बीच खास जगह बनाए हुए है। शो के किरदारों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग उनसे जुड़ने और उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के एक 16 वर्षीय किशोर ने इस शो का हिस्सा बनने के लिए ऐसा कदम उठा लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वह अपने घरवालों को बिना बताए करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंच गया।