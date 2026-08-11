करण जौहर को आज भी याद है ‘कभी अलविदा ना कहना’ का वो रिएक्शन, बोले- ‘मुझे डर था वो मुझे मार न दें’

करण जौहर ने बताया कि फिल्म की रिलीज से एक रात पहले वो एक नजदीकी थिएटर में रखे गए पेड प्रीव्यू में पहुंचे थे। उन्होंने दर्शकों के बीच बैठकर चुपचाप फिल्म देखी। साथ ही, फिल्म के एक हिस्से के दौरान, एक अधेड़ उम्र के कपल को काफी नाराज होते हुए भी देखा। बता दें, फिल्म खत्म होने के बाद करण जब थिएटर से बाहर निकले तो एक महिला अपनी रोती हुई बेटी के साथ उनके पास पहुंची। करण को लगा कि शायद वो फिल्म देखकर इमोशनल हुई हैं, लेकिन महिला ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्हें खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी।