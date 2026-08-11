‘आपका नाम बादशाह किसने रखा?’ सवाल पर रैपर का जवाब सुन समय रैना ने ली चुटकी, बोले- ‘पक्का कुछ और सुना था’

हनी सिंह और बादशाह के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। दोनों ने अपने करियर के शुरुआती दौर में रैप ग्रुप 'माफिया मुंडेर' के साथ काम किया था। इस ग्रुप से इक्का, लिल गोलू और रफ्तार जैसे नाम भी जुड़े रहे हैं। ग्रुप के दौर में दोनों ने साथ में कई गानों पर काम किया और बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनके बीच सार्वजनिक तौर पर विवाद की खबरें सामने आती रहीं। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे पर निशाना साधते नजर आए। अब 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह के स्टेज नेम को लेकर हुई ये बातचीत दोनों रैपर्स के पुराने इतिहास के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।