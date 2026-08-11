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‘आपका नाम बादशाह किसने रखा?’ सवाल पर रैपर का जवाब सुन समय रैना ने ली चुटकी, बोले- ‘पक्का कुछ और सुना था’

Samay Raina India Got Latent: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह से उनके स्टेज नेम को लेकर सवाल हुआ। जवाब के बाद पुराना हनी सिंह वाला वीडियो वायरल हुआ, जिस पर समय रैना और हनी सिंह ने रिएक्ट किया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 11, 2026

India Got Latent

बादशाह के नाम पर समय रैना ने ली चुटकी (सोर्स: Instagram-maisamayhoon)

India Got Latent Badshah: रैपर बादशाह इन दिनों अपने स्टेज नेम को लेकर चर्चा में हैं। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के हालिया एपिसोड में कॉमेडियन समय रैना ने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें 'बादशाह' नाम किसने दिया था। इस पर रैपर ने कहा कि यह नाम उन्होंने खुद चुना था। लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो अपने स्टेज नेम का क्रेडिट हनी सिंह को देते नजर आ रहे हैं। इसके बाद समय रैना ने भी बादशाह के जवाब पर चुटकी ली।

बादशाह ने बताया- नाम मैंने खुद रखा

'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एपिसोड में समय रैना ने बादशाह से उनके स्टेज नेम के पीछे की कहानी पूछी। सवाल सुनकर बादशाह ने कहा कि 'बादशाह' नाम उन्होंने खुद सोचा था।

बादशाह का ये जवाब सामने आने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका और हनी सिंह का एक पुराना वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। इस क्लिप में बादशाह अपने स्टेज नेम के लिए हनी सिंह को क्रेडिट देते हुए दिखाई दे रहे थे। बता दें, पुराने वीडियो और नए दावे में अंतर सामने आने के बाद इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया।

समय रैना ने भी ली चुटकी

पुराने वीडियो की चर्चा के बीच समय रैना ने बादशाह के जवाब पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'पक्का मैंने तो कुछ और सुना था।' उनकी ये बात सुनकर बादशाह भी हंस पड़े और माहौल हल्का-फुल्का बना रहा। बता दें, बादशाह ने भी इस पर हंसते हुए कहा कि शायद समय ने कुछ और सुना होगा। एपिसोड का ये हिस्सा अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

हनी सिंह ने पुराने वीडियो पर किया मजेदार कमेंट

बादशाह के नाम को लेकर पुरानी क्लिप वायरल होने के बाद हनी सिंह ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मेरी नालायक औलाद।' हनी सिंह का ये कमेंट भी सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गया और पुराने वीडियो के दोबारा सामने आने से दोनों रैपर्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और विवाद की यादें भी ताजा हो गईं।

15 साल से ज्यादा पुराना है दोनों का विवाद

हनी सिंह और बादशाह के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। दोनों ने अपने करियर के शुरुआती दौर में रैप ग्रुप 'माफिया मुंडेर' के साथ काम किया था। इस ग्रुप से इक्का, लिल गोलू और रफ्तार जैसे नाम भी जुड़े रहे हैं। ग्रुप के दौर में दोनों ने साथ में कई गानों पर काम किया और बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनके बीच सार्वजनिक तौर पर विवाद की खबरें सामने आती रहीं। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे पर निशाना साधते नजर आए। अब 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह के स्टेज नेम को लेकर हुई ये बातचीत दोनों रैपर्स के पुराने इतिहास के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।

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Updated on:

11 Aug 2026 01:25 pm

Published on:

11 Aug 2026 01:25 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आपका नाम बादशाह किसने रखा?’ सवाल पर रैपर का जवाब सुन समय रैना ने ली चुटकी, बोले- ‘पक्का कुछ और सुना था’

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