‘फ्रांड्स, सत्ता से निकलवाने से कैसे रोक पाओगे’, प्रकाश राज ने वीडियो शेयर कर बोला जोरदार हमला

Prakash Raj Lashes On PM Modi: अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए वोटिंग राइट्स और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं। वीडियो में अभिनेता दावा करते नजर आ रहे हैं कि वह उन लाखों मतदाताओं में शामिल हैं, जिनका नाम बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता और जनता के अधिकारों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की है।