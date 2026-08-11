अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर हुई ‘बड़ी गलती’ सुधारी, तो फैंस बोले- ‘पूरा दिन खराब कर दिया’

बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी X पोस्ट को नंबर देते समय गलती कर दी। पोस्ट #5817 के बाद, उन्होंने गलती से नंबरिंग #5718, #5719 वगैरह से शुरू कर दी। वहीं, एक फैन के बताने पर एक्टर ने उसे सुधारा और लिखा, "T 5820 - नंबरिंग में मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, माफी चाहता हूं, 5817 के बाद, 5818, 5819, 5820 होना चाहिए था।" इसके साथ ही उन्होंने गलती बताने वाले फैन का शुक्रिया भी अदा किया और लिखा, "मुझे सही करने के लिए Ef’ (एक्सटेंडेड फैमिली) सुनील, आपका धन्यवाद।"