‘Batwara 1947’ में महिलाओं के रोल पर ट्रोलिंग से भड़कीं प्रीति जिंटा, बोली-‘पहले फिल्म देखिए, फिर राय बनाइए’

इसी बीच, 'द प्रिंट' ने एक ओपिनियन आर्टिकल शेयर किया, जिसमें फिल्म के 1947 से पहले की भारतीय महिलाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रीति ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके अनुभव को गलत तरीके से समझा गया है। प्रीति ने ये भी कहा कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसके बारे में राय बनाना सही नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि बिना पूरा संदर्भ जाने किसी बयान पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दी जाती है।