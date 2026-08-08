‘बंटवारा 1947’ के बीच CM योगी के साथ सनी देओल-प्रीति जिंटा की तस्वीर पर छिड़ी बहस, फैंस ने किया ऐसा कमेंट

सनी देओल की पोस्ट पर एक यूजर ने उनकी आलोचना करते हुए लिखा कि वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जो उसके मुताबिक देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसी कमेंट में यूजर ने सनी देओल को अनफॉलो करने की बात भी कही। हालांकि, पोस्ट पर सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं थीं। एक दूसरे यूजर ने सनी देओल और योगी को लेकर लिखा, 'दोनों ही बब्बर हैं।' इस तरह सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी इस मुलाकात को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।