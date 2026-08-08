‘आपको शर्म आनी चाहिए’, PM मोदी पर मुग्धा प्रधान के बयान से भड़कीं कंगना रनौत, जमकर सुनाया

बता दें, वीडियो में मुग्धा प्रधान ने राजनीतिक नेतृत्व में मौजूद उम्रदराज पुरुषों और पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठाते हुए महिलाओं के गुस्सा जाहिर करने के तरीके का बचाव किया। इसी दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित करते हुए थप्पड़ मारने जैसी टिप्पणी की। मुग्धा प्रधान ने राजनीतिक नेतृत्व में मौजूद बूढ़े लोगों से पद छोड़ने और युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात भी कही। इस पूरे विवाद के बीच कंगना रनौत की प्रतिक्रिया ने मामले को और चर्चा में ला दिया है।