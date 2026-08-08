‘सीधे-सीधे नॉइज पॉल्यूशन’ गुरु रंधावा का नया गाना ‘फाइन शिट’ हुआ ट्रोल, सुनकर भड़के यूजर्स

फाइन शिट गाने का वीडियो एक डिस्क्लेमर से शुरू होता है, जिसमें लिखा गया है कि इसमें दिखने वाले सभी कलाकार 18 साल से ऊपर के हैं। इसके साथ ही मजाकिया चेतावनी दी गई है कि दर्शक इन स्टेप्स को अपने ऑफिस में न आजमाएं, वरना HR उन्हें बैन कर देगा। वहीं, वीडियो के सीन में गुरु रंधावा ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और उनके आसपास कई महिला सहकर्मी डांस कर रही हैं। गुरु रंधावा और यशवी देसाई द्वारा गाए गए इस ट्रैक में रूही दोसानी, डिविनिटी बिष्ट और अर्शिया सिन्हा जैसे कलाकार शामिल हैं।