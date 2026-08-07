‘राम’ के बाद अब रणबीर का नया अवतार! 15 अगस्त को सामने आ सकता है ‘लव एंड वॉर’ का पहला लुक

Alia Bhatt Love and War: संजय लीला भंसाली की मोस्टअवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love and War) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबरों के मुताबिक, मेकर्स 15 अगस्त के मौके पर फिल्म का पहला आधिकारिक प्रमोशनल मटेरियल जारी कर सकते हैं। लंबे समय से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के लुक को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है। अब चर्चा है कि स्वतंत्रता दिवस पर तीनों सितारों के कैरेक्टर पोस्टर्स या मोशन पोस्टर के जरिए फिल्म की पहली झलक दिखाई जाएगी।