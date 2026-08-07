‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

Tarun Tejpal Rape Case: फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज एक बार फिर ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं, जो समाज, कानून और इंसानी नजरिए के कई पहलुओं को सामने ला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल भारद्वाज तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल से जुड़े चर्चित रेप केस से प्रेरित फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात ये है कि निर्देशक इस कहानी को सीधे तौर पर किसी एक नजरिए से नहीं, बल्कि कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से दिखाना चाहते हैं।