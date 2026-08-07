‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म (फोटो सोर्स- ani)
Tarun Tejpal Rape Case: फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज एक बार फिर ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं, जो समाज, कानून और इंसानी नजरिए के कई पहलुओं को सामने ला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल भारद्वाज तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल से जुड़े चर्चित रेप केस से प्रेरित फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात ये है कि निर्देशक इस कहानी को सीधे तौर पर किसी एक नजरिए से नहीं, बल्कि कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से दिखाना चाहते हैं।
तरुण तेजपाल केस लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में रहा है। 2013 में उनकी एक जूनियर सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में पहले गोवा की निचली अदालत ने उन्हें बरी किया था। बाद में राज्य की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई। दी गई जानकारी के अनुसार, 6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई।
इसी मामले में आए अलग-अलग अदालती फैसलों ने विशाल भारद्वाज की दिलचस्पी बढ़ाई। निर्देशक का मानना है कि अलग-अलग नजरियों और फैसलों के कारण यह कहानी ‘राशोमोन’ शैली की फिल्म के लिए उपयुक्त है। इस तरह की कहानी में एक ही घटना को अलग-अलग लोगों के नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है।
विशाल भारद्वाज ने इस प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए मामले से जुड़े कानूनी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने गोवा ट्रायल कोर्ट के 527 पन्नों वाले फैसले को कई बार पढ़ा है। उनका मानना है कि इतने बड़े और जटिल कानूनी दस्तावेज को आम दर्शक पढ़ने की बजाय अगर कहानी के जरिए समझे, तो उसके कई पहलू ज्यादा प्रभावी ढंग से सामने आ सकते हैं।
निर्देशक ने ये भी साफ किया है कि वो फिल्म को किसी पहले से तय निष्कर्ष के साथ नहीं बनाना चाहते। उनकी कोशिश एक ऐसे निष्पक्ष नजरिए की होगी, जिसमें मामले से जुड़े अलग-अलग पक्षों और दृष्टिकोणों को जगह मिले।
फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी विशाल भारद्वाज ने एक दिलचस्प बात कही है। वह चाहते हैं कि अगर संभव हो तो मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता को वास्तविक मामले और अपराध के बारे में पहले से जानकारी न हो। उनका मानना है कि इससे अभिनेता किरदार को एक काल्पनिक कहानी की तरह समझकर निभा सकेगा और उसकी परफॉर्मेंस किसी पूर्व धारणा से प्रभावित नहीं होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को विशाल भारद्वाज खुद एक बड़े बॉलीवुड स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि, अभी प्रोडक्शन हाउस के नाम और फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।
विशाल भारद्वाज इससे पहले भी गंभीर और जटिल विषयों को अलग अंदाज में पर्दे पर पेश कर चुके हैं। ऐसे में तरुण तेजपाल केस से प्रेरित इस संभावित फिल्म को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट और कलाकारों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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