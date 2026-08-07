7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

 Tarun Tejpal Rape Case: तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले में विशाल भारद्वाज फिल्म बनाने का विचार कर रहे हैं। वो इस केस की पूरा अध्ययन कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 07, 2026

 Tarun Tejpal Rape Case

तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म (फोटो सोर्स- ani)

Tarun Tejpal Rape Case: फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज एक बार फिर ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं, जो समाज, कानून और इंसानी नजरिए के कई पहलुओं को सामने ला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल भारद्वाज तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल से जुड़े चर्चित रेप केस से प्रेरित फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात ये है कि निर्देशक इस कहानी को सीधे तौर पर किसी एक नजरिए से नहीं, बल्कि कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से दिखाना चाहते हैं।

दो अलग फैसलों ने खींचा विशाल भारद्वाज का ध्यान

तरुण तेजपाल केस लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में रहा है। 2013 में उनकी एक जूनियर सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में पहले गोवा की निचली अदालत ने उन्हें बरी किया था। बाद में राज्य की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई। दी गई जानकारी के अनुसार, 6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई।

इसी मामले में आए अलग-अलग अदालती फैसलों ने विशाल भारद्वाज की दिलचस्पी बढ़ाई। निर्देशक का मानना है कि अलग-अलग नजरियों और फैसलों के कारण यह कहानी ‘राशोमोन’ शैली की फिल्म के लिए उपयुक्त है। इस तरह की कहानी में एक ही घटना को अलग-अलग लोगों के नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है।

कोर्ट के फैसले को कई बार पढ़ चुके हैं निर्देशक

विशाल भारद्वाज ने इस प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए मामले से जुड़े कानूनी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने गोवा ट्रायल कोर्ट के 527 पन्नों वाले फैसले को कई बार पढ़ा है। उनका मानना है कि इतने बड़े और जटिल कानूनी दस्तावेज को आम दर्शक पढ़ने की बजाय अगर कहानी के जरिए समझे, तो उसके कई पहलू ज्यादा प्रभावी ढंग से सामने आ सकते हैं।

निर्देशक ने ये भी साफ किया है कि वो फिल्म को किसी पहले से तय निष्कर्ष के साथ नहीं बनाना चाहते। उनकी कोशिश एक ऐसे निष्पक्ष नजरिए की होगी, जिसमें मामले से जुड़े अलग-अलग पक्षों और दृष्टिकोणों को जगह मिले।

लीड एक्टर को नहीं बताई जाएगी पूरी कहानी?

फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी विशाल भारद्वाज ने एक दिलचस्प बात कही है। वह चाहते हैं कि अगर संभव हो तो मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता को वास्तविक मामले और अपराध के बारे में पहले से जानकारी न हो। उनका मानना है कि इससे अभिनेता किरदार को एक काल्पनिक कहानी की तरह समझकर निभा सकेगा और उसकी परफॉर्मेंस किसी पूर्व धारणा से प्रभावित नहीं होगी।

बड़े बॉलीवुड स्टूडियो के साथ बनेगी फिल्म

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को विशाल भारद्वाज खुद एक बड़े बॉलीवुड स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि, अभी प्रोडक्शन हाउस के नाम और फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।

विशाल भारद्वाज इससे पहले भी गंभीर और जटिल विषयों को अलग अंदाज में पर्दे पर पेश कर चुके हैं। ऐसे में तरुण तेजपाल केस से प्रेरित इस संभावित फिल्म को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट और कलाकारों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

‘बच्चे आपको भूल जाएं, इसी के लिए मां उन्हें पालती हैं’, स्मृति ईरानी ने मातृत्व पर कही ये बात

ये भी पढ़ें
Smriti Irani on Motherhood

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 06:24 pm

Published on:

07 Aug 2026 06:19 pm

Hindi News / Entertainment / ‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Generation Gutter’ वाले विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने लिया यू-टर्न!, बोलीं- ‘Gen Z देश की सबसे बड़ी ताकत है’

Kangana Ranaut Generation Gutter Remark
मनोरंजन

‘रो-रोकर काम मांगती हूं?’ भोजपुरी बवाल के बीच छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- ‘विक्टिम कार्ड खेलने के ताने सुन-सुनकर थक गई हूं’

Bhojpuri actress Kajal Raghwani controversy
मनोरंजन

‘रामायण’ के ट्रेलर पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से आया रिएक्शन, 4000 करोड़ के बजट पर कही ये बात

Ramayana Trailer
मनोरंजन

भारत और विदेश में अलग-अलग तारीख पर क्यों रिलीज होगी ‘Ramayana’? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

Ramayana Release Date
बॉलीवुड

तलाक की अर्जी के महीनों बाद बड़ा यू-टर्न! CM विजय की पत्नी संगीता ने वापस लिया केस

Vijay and Sangeetha Sornalingam Divorce
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.