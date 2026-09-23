हर दर्द से भागती थीं राधिका मदान, फिर पार्टनर ने सिखाया ये सबक- ‘बात करो, उसे रिलीज करो और आगे बढ़ो’

राधिका ने यह भी कहा कि किसी दर्द या मुश्किल अनुभव से आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। उनके मुताबिक, पहले उस भावना को स्वीकार करना और उसे महसूस करना जरूरी है। उन्होंने कहा, “आपको उसे जाने देना है और आगे बढ़ना है, लेकिन ग्रीव करना भी बहुत जरूरी है।” राधिका की बात का सार यही है कि मुश्किल भावनाओं से लगातार बचने के बजाय उन्हें स्वीकार करना, उनके बारे में बात करना और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ना जरूरी है।