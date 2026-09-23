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लालबागचा राजा के दर्शन कर भावुक हुईं ईशा कोप्पिकर, वीडियो में आंसू पोंछती आईं नजर

Esha Koppikar Lalbaugcha Raja: ईशा कोप्पिकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल पहुंचीं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस दर्शन के दौरान भावुक हो गईं और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर अपने आंसू पोंछती दिखीं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 23, 2026

Esha Koppikar Lalbaugcha Raja

ईशा कोप्पिकर की आंसू पोंछते हुए फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- instantbollywood)

Esha Koppikar Lalbaugcha Raja: एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर मंगलवार (22 सितंबर) को गणेशोत्सव के दौरान बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचीं। उनके इस दौरे की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, लेकिन एक खास वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें एक्ट्रेस दर्शन के बाद भावुक होती दिख रही हैं।

गणपति के दर्शन कर इमोशनल हुईं ईशा कोप्पिकर

वीडियो में ईशा को लालबागचा राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा जा सकता है। वह काफी भावुक नजर आ रही हैं और आशीर्वाद लेने के बाद अपने आंसू पोंछती दिख रही हैं। ईशा का यह इमोशनल मोमेंट ऐसे समय में आया है जब कई बॉलीवुड सेलेब्रिटी इस मशहूर पंडाल में जा रहे हैं।

कई बॉलीवुड हस्तियां दर्शन करने पहुंची लालबाग चा राजा पंडाल

पिछले हफ्ते, रणवीर सिंह ने लालबागचा राजा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। एक्टर पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर पहुंचे थे और उनके साथ भारी सुरक्षा बल था। शाहरुख खान भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए अपने परिवार के साथ पंडाल पहुंचे। इस साल लालबागचा राजा के दर्शन करने वाले अन्य सेलेब्रिटी में संजय दत्त, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, सनी लियोन, अशनूर कौर, क्रिस्टल डिसूजा, अनन्या पांडे, चंकी पांडे, एकता कपूर, गोविंदा और सुनीता आहूजा शामिल हैं।

बता दें कि गणेशोत्सव मुंबई के सबसे बड़े सालाना त्योहारों में से एक है, और लालबागचा राजा शहर के सबसे लोकप्रिय गणपति पंडालों में से एक बना हुआ है, जहां त्योहार के दौरान हजारों भक्त और सेलेब्रिटी बप्पा के दर्शन करने आते हैं।

ईशा कोप्पिकर की पर्सनल लाइफ

वहीं, एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, ईशा कोप्पिकर और टिमी नारंग ने नवंबर 2009 में शादी की थी। इस कपल की बेटी रियाना का जन्म जुलाई 2014 में हुआ था। नवंबर 2023 में उनका तलाक हो गया। 2019 में, ईशा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं। बाद में उन्हें भाजपा की महिला परिवहन शाखा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

ईशा कोप्पिकर का फिल्मी करियर

ईशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1997 में तेलुगु फिल्म W/o V Vara Prasad से की थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें 'फिजा', 'प्यार इश्क और मोहब्बत', 'आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपैया', 'पिंजर', 'दिल का रिश्ता', 'एलओसी कारगिल', 'कृष्णा कॉटेज', 'रुद्राक्ष', 'हम तुम' और इंतेकाम: द परफेक्ट गेम शामिल हैं। साल 2024 में वो तमिल साइंस-फिक्शन फिल्म अयलान में नजर आईं थीं। हालांकि, एक्ट्रेस ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है।

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Updated on:

23 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

23 Sept 2026 01:34 pm

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