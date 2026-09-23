लालबागचा राजा के दर्शन कर भावुक हुईं ईशा कोप्पिकर, वीडियो में आंसू पोंछती आईं नजर

ईशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1997 में तेलुगु फिल्म W/o V Vara Prasad से की थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें 'फिजा', 'प्यार इश्क और मोहब्बत', 'आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपैया', 'पिंजर', 'दिल का रिश्ता', 'एलओसी कारगिल', 'कृष्णा कॉटेज', 'रुद्राक्ष', 'हम तुम' और इंतेकाम: द परफेक्ट गेम शामिल हैं। साल 2024 में वो तमिल साइंस-फिक्शन फिल्म अयलान में नजर आईं थीं। हालांकि, एक्ट्रेस ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है।