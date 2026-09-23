“आज जैसी लग्जरी तब नहीं थी” बिस्वजीत चटर्जी ने धर्मेंद्र, जितेंद्र और विनोद खन्ना संग कमरा शेयर करने पर किया खुलासा

किस्सा सुनाते हुए बिस्वजीत चटर्जी ने बताया, "एक बार हम फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। उस दिन स्टूडियो के सभी मेकअप रूम्स अभिनेत्रियों (Heroines) ने ले रखे थे। प्रोडक्शन कंट्रोलर आया और बोला कि आज किसी हीरो के लिए कोई मेकअप रूम खाली नहीं है। जीतू (जीतेंद्र) हॉल में नीचे एक लंबी जगह पर बैठकर अपना मेकअप करवा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और बुलाया- 'बिश्व जी, यहां आकर बैठिए, बातें करते हैं।' थोड़ी देर में वहां धर्मेंद्र भी आ गए और फिर विनोद खन्ना भी वहीं पहुंच गए। उस दिन हम चारों अभिनेताओं ने एक ही कमरे में हंसते-खेलते मेकअप किया था।"