“इंसानों से अच्छे जानवर होते हैं”, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- लोग सिर्फ धोखा देते हैं

सुनीता आहूजा ने कहा, "लोगों को जितना भी प्यार करो ना, कोई फायदा नहीं है। लोग सिर्फ धोखा ही देते हैं! इनसे (जानवरों से) प्यार करो, देखो ये हमेशा कैसे चिपके रहते हैं। इंसानों से प्यार मत करो भाई, इंसान धोखेबाज होते हैं… इंसानों से लाख गुना अच्छे तो जानवर होते हैं!" सुनीता आहूजा का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ लोगों ने गोविंदा संग उनके रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि सुनीता के चेहरे के भाव और उनकी आवाज से ये साफ झलक रहा कि वह किसी गहरे अनुभव या दिल टूटने के दौर से गुजर रही हैं।