गोविंदा की छवि बनने की कोशिश करते हैं भांजे कृष्णा अभिषेक? सुनीता आहूजा ने दिया जवाब, अर्जुन कपूर पर भी की बात

Sunita Ahuja On Govinda: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' यानी गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) अपने बिंदास, बेबाक और हाजिरजवाब अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह जब भी किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में आती हैं, तो बिना किसी झिझक के अपनी बात रखती हैं। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि क्या गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) या अन्य एक्टर्स गोविंदा की छवि अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनीता ने न केवल कृष्णा और वरुण धवन पर अपनी बात रखी, बल्कि अभिनेता अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की एक्टिंग और उन्हें फिल्में मिलने पर ही बड़ा बयान दे दिया।