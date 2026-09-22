हिंदी-बंगाली फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी थीं रानी मुखर्जी की मां, जानें कौन थीं कृष्णा मुखर्जी जिनका 75 की उम्र में निधन

Rani Mukherji Mother Krishna Mukherji Death:रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। 22 सितंबर 2026 की दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। यश राज फिल्म्स ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए परिवार की ओर से लोगों से इस मुश्किल वक्त में निजता बनाए रखने की अपील की है। कृष्णा मुखर्जी के निधन के बाद एक बार फिर चर्चा में है कि आखिर रानी मुखर्जी की मां कौन थीं और उनका फिल्म इंडस्ट्री से कितना पुराना रिश्ता था।