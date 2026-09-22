हिंदी-बंगाली फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी थीं रानी मुखर्जी की मां, जानें कौन थीं कृष्णा मुखर्जी जिनका 75 की उम्र में निधन

रानी मुखर्जी (फोटो सोर्स- IMDb)
Rani Mukherji Mother Krishna Mukherji Death:रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। 22 सितंबर 2026 की दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। यश राज फिल्म्स ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए परिवार की ओर से लोगों से इस मुश्किल वक्त में निजता बनाए रखने की अपील की है। कृष्णा मुखर्जी के निधन के बाद एक बार फिर चर्चा में है कि आखिर रानी मुखर्जी की मां कौन थीं और उनका फिल्म इंडस्ट्री से कितना पुराना रिश्ता था।
कृष्णा मुखर्जी को आमतौर पर लोग रानी मुखर्जी की मां के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी सिनेमा से जुड़ी पहचान थी। वह प्लेबैक सिंगर थीं और बंगाली के साथ-साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी थीं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने 'मोमर आलो', 'हैवान', 'तीसरी आंख' और 'तोमर रक्त अमर सुहाग' जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए थे।
कृष्णा मुखर्जी की शादी फिल्ममेकर राम मुखर्जी से हुई थी। राम मुखर्जी हिंदी और बंगाली सिनेमा में सक्रिय रहे और फिल्म निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण नामों में गिने जाते थे। वो फिल्मालय स्टूडियोज के संस्थापकों में भी शामिल थे। कृष्णा और राम मुखर्जी के दो बच्चे हुए- बेटी रानी मुखर्जी और बेटा राजा मुखर्जी।
राम मुखर्जी का 2017 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद कृष्णा मुखर्जी परिवार के साथ जुड़ी रहीं और खास तौर पर बेटी रानी के बेहद करीब रहीं।
कृष्णा मुखर्जी का अपना मायका भी सिनेमा से जुड़ा हुआ था। वह राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बंगाली अभिनेत्री देबश्री रॉय की बहन थीं। यही वजह है कि कृष्णा के परिवार में फिल्मों और अभिनय का रिश्ता पहले से मौजूद था।
रानी मुखर्जी भी इसी फिल्मी माहौल के बीच बड़ी हुईं। उनके परिवार की रिश्तेदारी आगे चलकर भारतीय सिनेमा के दूसरे चर्चित परिवारों से भी जुड़ी। अभिनेत्री काजोल और फिल्ममेकर अयान मुखर्जी रानी के रिश्तेदारों में शामिल हैं।
रानी मुखर्जी कई बार अपनी मां के प्रभाव के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन और परिवार के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया था कि उनका परिवार साधारण बंगाली परिवार था और उस दौर में आर्थिक मुश्किलें भी थीं।
रानी के मुताबिक उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिवार में सकारात्मक माहौल बनाए रखा। उन्होंने अपनी मां से मुश्किल समय में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की सीख मिलने की बात कही थी।
रानी ने एक अन्य बातचीत में अपनी मां को अपने जीवन पर गहरा और मजबूत प्रभाव डालने वाली शख्सियत बताया था। इससे साफ है कि कृष्णा मुखर्जी का उनके जीवन में सिर्फ मां का ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक का भी स्थान था।
कृष्णा मुखर्जी ने भले ही अपनी बेटी की तरह अभिनय की दुनिया में नाम नहीं कमाया, लेकिन संगीत के जरिए उनका सिनेमा से सीधा जुड़ाव रहा। बंगाली और हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बना रहा।
एक तरफ कृष्णा मुखर्जी ने संगीत की दुनिया को करीब से देखा, वहीं उनके पति फिल्म निर्माण से जुड़े रहे और बेटी रानी मुखर्जी ने आगे चलकर अभिनय में बड़ा मुकाम हासिल किया। इस तरह परिवार की कई पीढ़ियों का रिश्ता भारतीय सिनेमा से जुड़ा रहा।
22 सितंबर 2026 को कृष्णा मुखर्जी के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। परिवार ने इस निजी दुख के बीच लोगों से प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है।
कृष्णा मुखर्जी की पहचान भले ही रानी मुखर्जी की मां के रूप में ज्यादा रही हो, लेकिन उनका अपना फिल्मी सफर भी था। एक प्लेबैक सिंगर, फिल्ममेकर की पत्नी और फिल्मी परिवार की अहम कड़ी के तौर पर उन्होंने सिनेमा की दुनिया से लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखा।
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