‘मां का अपमान करने के लिए वही गाली दे रहे हैं अंधभक्त’, PM मोदी की मिमिक्री करके बुरा फंसा कॉमेडियन, पुलकित मणि को मिली धमकियां

Pulkit Mani-PM Modi Mimicry Row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर विवादों में आए स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी वाले एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमिक्री करने के बाद पुलकित मणि के कुछ शो रद्द होने की खबर सामने आई है। कॉमेडियन ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और इसी वजह से उनके लखनऊ और कानपुर के कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। इससे पहले नोएडा में होने वाला उनका शो भी रद्द होने की जानकारी सामने आई थी।