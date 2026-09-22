‘मां का अपमान करने के लिए वही गाली दे रहे हैं अंधभक्त’, PM मोदी की मिमिक्री करके बुरा फंसा कॉमेडियन, पुलकित मणि को मिली धमकियां

पीएम मोदी-पुलकित मणि, राहुल गांधी (फोटो सोर्स- ANI)
Pulkit Mani-PM Modi Mimicry Row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर विवादों में आए स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी वाले एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमिक्री करने के बाद पुलकित मणि के कुछ शो रद्द होने की खबर सामने आई है। कॉमेडियन ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और इसी वजह से उनके लखनऊ और कानपुर के कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। इससे पहले नोएडा में होने वाला उनका शो भी रद्द होने की जानकारी सामने आई थी।
पूरा मामला 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे और मंच पर पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की शैली और हाव-भाव की नकल करते हुए एक कॉमेडी एक्ट किया था। इस एक्ट का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई।
वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। बीजेपी की ओर से इसे प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक बताया गया, जबकि कांग्रेस की ओर से इसे मिमिक्री और राजनीतिक व्यंग्य के तौर पर बचाव किया गया। इस तरह मामला सिर्फ एक कॉमेडी एक्ट तक सीमित नहीं रहा और राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गया।
विवाद के बीच पुलकित मणि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शो कैंसिल होने की जानकारी दी। उनके मुताबिक, लखनऊ और कानपुर में होने वाले कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में इन कथित धमकियों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।
कुछ रिपोर्ट्स में नोएडा के कार्यक्रम के रद्द होने की भी जानकारी दी गई है। हालांकि, नोएडा शो को लेकर उपलब्ध जानकारी में आयोजक की ओर से रद्द होने का आधिकारिक कारण ‘अनपेक्षित परिस्थितियां’ बताया गया था। इसलिए नोएडा के कार्यक्रम को इंदौर की घटना का सीधा परिणाम कहना सावधानी के बिना सही नहीं होगा।
पुलकित मणि राजनीतिक व्यंग्य और मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर वह अलग-अलग सार्वजनिक हस्तियों की शैली की नकल करते हुए कॉमेडी कंटेंट शेयर करते रहे हैं। पीएम मोदी की मिमिक्री भी उनके चर्चित कंटेंट का हिस्सा रही है।
इंदौर के कार्यक्रम के बाद उनके शो रद्द होने से राजनीतिक व्यंग्य को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक तरफ राजनीतिक हस्तियों की मिमिक्री को कॉमेडी और व्यंग्य के तौर पर देखने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं और समर्थकों ने इस तरह के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई है। दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है।
पुलकित मणि स्टैंडअप कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर हैं। वह सोशल मीडिया पर कॉमेडी, मिमिक्री और समसामयिक मुद्दों से जुड़े कंटेंट के जरिए पहचान बना चुके हैं। इंदौर के कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ उनकी मौजूदगी और पीएम मोदी की मिमिक्री के बाद उनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई।
फिलहाल उनके लखनऊ और कानपुर के शो रद्द होने की जानकारी उन्होंने खुद साझा की है और इसका कारण लगातार मिल रही कथित धमकियों को बताया है। इंदौर की घटना और इन शो के रद्द होने के बीच समय का संबंध जरूर है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में आयोजकों की ओर से हर कार्यक्रम के लिए एक जैसा आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है।
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