“ग्लेशियर टूटने से 2 दिन पहले रद्द हुआ वीजा!”, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर रवीना टंडन ने बताया कैसे महादेव ने बचाई जान

Raveena Tandon recall Kailash Mansarovar story: बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) अक्सर अपनी धार्मिक यात्राओं को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में डांस रियलिटी शो के मंच पर रवीना ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा चौंकाने वाला और भावुक किस्सा सुनाया, जिसने महादेव (भगवान शिव) में उनकी आस्था को कई गुना बढ़ा दिया। रवीना ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने से ठीक पहले उनका वीजा रद्द होना उनके और उनकी बेटी राशा टंडन (Rasha Thadani) के लिए काल बनने से बच गया। इस दौरान रवीना ने कंटेस्टेंट से भी भगवान के प्रति आस्था को लेकर बात की।