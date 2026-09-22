“गरुड़ पुराण पर आधारित होगी अजय देवगन की ‘सूर्यस्पर्श’!”, सुपरनैचुरल अवतार में दिखेंगे एक्टर

Ajay Devgn new Movie Suryasparsh: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्माता अजय देवगन (Ajay Devgn) एक बार फिर दर्शकों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं।फिल्म 'शैतान' की बंपर सफलता के बाद, अजय देवगन ने अपने नए और हाई-कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। हिंदू धर्मशास्त्र के पवित्र ग्रंथ 'गरुड़ पुराण' से प्रेरित फिल्म का नाम 'सूर्यस्पर्श' (Suryasparsh) रखा गया है। यह एक डरावनी, रहस्यमयी और सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी कही जा रही है, जिसमें अजय देवगन एक नैतिक रूप से ग्रे-शेडिड (Grey-shaded) और सुपरनैचुरल किरदार में नजर आएंगे।