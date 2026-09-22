“चढ़ावा चढ़ाते ही थाली से क्यों उठाया नोट?, लालबागचा राजा पंडाल में अभिनेत्री मधु का वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल

Madhoo Shah Seeks Blessings at Lalbaugcha Raja: देशभर में गणेशोत्सव का त्योहार बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य 'लालबागचा राजा' पंडाल में श्री गणेश के दर्शन के लिए बॉलीवुड हस्तियां पहुंच रही हैं। सोमवार को 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मधु शाह (Madhoo Shah) भी बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं थीं। हालांकि, उनके दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एक नए विवाद और चर्चा का कारण बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने थाली में से पैसे उठाए।