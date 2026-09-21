‘चुनाव के समय हिंदुओं की याद आती है’, ‘हनुमान अंश’ की टीम से मिले गृह मंत्री अमित शाह तो लोगों ने किया रिएक्ट

फिल्म 'हनुमान अंश' ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की थी। हालांकि सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब ओवरसीज में 45 दिनों में कुल 347.05 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने शनिवार को भी 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और रविवार को भी फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। गौरतलब है कि इस वक्त सिनेमाघरों में फिल्म 'मिर्जापुर' भी अच्छी कमाई कर रही है, बावजूद इसके इस फिल्म का वर्चस्व अब भी थिएटर्स में बरकरार है।