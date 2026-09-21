एक्शन-कॉमेडी ‘वाइब’ पर बोले निर्देशक कुणाल खेमू, वीडियो शेयर कर बोले- ये सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है

Kunal Khemu Post On New Movie Vibe: बॉलीवुड के अभिनेता, लेखक और निर्देशक कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' (Vibe) को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। साल 2024 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' (Madgaon Express) की शानदार सफलता के बाद, कुणाल अब 'वाइब' के साथ एक बार फिर निर्देशन और लेखन में अपनी धाक जमा चुके हैं। इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक प्रोड्यूसर (Producer) के तौर में भी अपना डेब्यू किया है। फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और पॉजिटिव रिव्यू के बीच कुणाल खेमू ने एक पोस्ट शेयर करते हुए सभी का धन्यवाद किया है।