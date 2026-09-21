21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

एक्शन-कॉमेडी ‘वाइब’ पर बोले निर्देशक कुणाल खेमू, वीडियो शेयर कर बोले- ये सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है

Director Kunal Khemu Post: एक्टर-डायरेक्टर कुणाल खेमू ने अपनी नई एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' (Vibe) को मिल रहे पॉजिटिव रिव्यू के बाद फैंस का शुक्रिया अदा किया है। 'मडगांव एक्सप्रेस' के बाद राइटर-डायरेक्टर के रूप में यह उनकी दूसरी फिल्म है, जिससे उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर भी डेब्यू किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 21, 2026

Kunal Khemu post thanks to people success of the action-comedy vibe

कुणाल खमू ने फिल्म वाइब को लेकर किया पोस्ट (Photo Source- Twitter/@MyGurujiAnand)

Kunal Khemu Post On New Movie Vibe: बॉलीवुड के अभिनेता, लेखक और निर्देशक कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' (Vibe) को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। साल 2024 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' (Madgaon Express) की शानदार सफलता के बाद, कुणाल अब 'वाइब' के साथ एक बार फिर निर्देशन और लेखन में अपनी धाक जमा चुके हैं। इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक प्रोड्यूसर (Producer) के तौर में भी अपना डेब्यू किया है। फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और पॉजिटिव रिव्यू के बीच कुणाल खेमू ने एक पोस्ट शेयर करते हुए सभी का धन्यवाद किया है।

कुणाल खेमू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर 'वाइब' के रिव्यू का मोंटाज वीडियो पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने एक भावुक और दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा।

कुणाल ने अपनी फिल्ममेकिंग जर्नी के बारे में बात करते हुए लिखा, "अलग और नई चीजें आजमाने की कोशिश करना मेरे लिए एक शानदार सफर रहा है। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग और अब प्रोड्यूसिंग… मेरा यकीन मानिए, सिर्फ एक चीज जो मुझे लगातार आगे बढ़ाती है, वह है फिल्मों के प्रति मेरा कभी न खत्म होने वाला प्यार और वह जबरदस्त सपोर्ट जो आप लोगों ने हमेशा मुझे दिया है। मैं बस आपको एंटरटेन करना चाहता हूँ और गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। मैं आपका सारा प्यार देखता हूं और हर फीडबैक सुनता हूं।"

इसके साथ ही उन्होंने दर्शकों से अपील करते हुए लिखा कि अगर उन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के साथ 'वाइब' नहीं देखी है, तो इसे अपने वीकेंड प्लान में जरूर शामिल करें।

प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव ने किया वाइब में कमाल

फिल्म 'वाइब' की बात करें तो यह कुणाल खेमू की निर्देशक के तौर पर पहली फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' का ही एक दिलचस्प स्पिन-ऑफ (Spin-off) है। इस फिल्म में 'मडगांव एक्सप्रेस' का लोकप्रिय किरदार 'हार्दिक' (जो खुद कुणाल ने निभाया था) एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ रहा है।

यह फिल्म दो बेहद जिगरी दोस्तों- हार्दिक और बग्स की कहानी पर आधारित है। इनमें से एक पूरी तरह बेवकूफ है तो दूसरा नियमों से बंधा हुआ इंसान है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनजाने में दोनों को 'मैडम एच' द्वारा भारत को एक बड़े आतंकवादी खतरे से बचाने के खतरनाक मिशन पर भेज दिया जाता है, जबकि वह इस काम के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं होते।

30 साल का एक्सपीरियंस और प्रीति जिंटा की वापसी

तीन दशक से भी लंबे एक्टिंग करियर के बाद कुणाल खेमू अब फिल्ममेकिंग के हर पहलू में अपना परचम लहरा रहे हैं। 'वाइब' में प्रीति जिंटा (Preity Zinta) के साथ-साथ युवा कलाकार स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कुणाल की इस नई 'वाइब' को बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2026 11:13 am

Published on:

21 Sept 2026 10:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक्शन-कॉमेडी ‘वाइब’ पर बोले निर्देशक कुणाल खेमू, वीडियो शेयर कर बोले- ये सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“जिंदगी के सर्कल में भी हर दिन सीखता हूं”, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर बयां किए दिल के जज्बात, संगीत को लेकर कही बड़ी बात

Amitabh Bachchan new Blog On Life and lessons
बॉलीवुड

वैनिटी वैन के बाहर जूते उतारते थे सूरज बड़जात्या! आयुष्मान खुराना ने सुनाया फिल्म ‘यह प्रेम मोल लिया’ का किस्सा

Ayushmann Khurrana On Sooraj Barjatya Yeh Prem Mol Liya
बॉलीवुड

सलमान खान के सपोर्ट में उतरे रोहित शेट्टी; शर्टलेस वायरल मोमेंट की तस्वीर शेयर कर लगाई ट्रोल्स की क्लास

Rohit Shetty Support bigg boss 20 Salman Khan Shirtless Moment
बॉलीवुड

Hanuman Ansh Day 45: हनुमान अंश की कमाई में फिर आया संडे को उछाल, जानें मिर्जापुर और दायरा का क्या रहा हाल?

Hanuman Ansh box office collection Day 45 beat daayra mirzapur on sunday
बॉलीवुड

अमीषा पटेल ने फिर से एक्ट्रेसेस की बड़ी PR टीम पर साधा निशाना, बोलीं- ‘खुद के पैसों पर रखें ये टीम’

Ameesha Patel Entourage Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.