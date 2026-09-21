उर्फी जावेद ने फिल्म ‘वाइब’ में अपने कैमियो पर किया खुलासा, बताया- क्यों बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन की फिल्म?

Urfi Javed reveals on Cameo in Film Vibe: अपने अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इंटरनेट सेंसेशन और अभिनेत्री उर्फी जावेद (Uorfi Javed) एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक्टर-डायरेक्टर कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' (Vibe) में उर्फी जावेद का एक सरप्राइज कैमियो देखने को मिला है। अपने इस स्पेशल रोल को लेकर उर्फी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े या रोल सुने ही इस फिल्म के लिए तुरंत 'हाँ' कह दिया था।