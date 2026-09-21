“जिंदगी के सर्कल में भी हर दिन सीखता हूं”, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर बयां किए दिल के जज्बात, संगीत को लेकर कही बड़ी बात

जिंदगी के बारे में बताने के बाद बिग बी ने म्यूजिक के महत्व को लेकर भी बात की। उन्होंने म्यूजिक को एक कभी न खत्म होने वाली चुनौती और पहचान की भावना बताया। उन्होंने आगे लिखा, "और फिर म्यूजिक है… कभी खत्म न होने वाला, कभी माफ न करने वाला, कभी मना न करने वाला… लेकिन हर पल एक चुनौती- उन्होंने यह कैसे किया… और खोज शुरू होती है… मन, इंद्रियां अंदर से भड़क उठती हैं और एक पहचान की भावना हावी हो जाती है… दिल और आत्मा को भर देती है… क्योंकि यही इसकी महानता की आखिरी पहचान है।"