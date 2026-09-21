वैनिटी वैन के बाहर जूते उतारते थे सूरज बड़जात्या! आयुष्मान खुराना ने सुनाया फिल्म ‘यह प्रेम मोल लिया’ का किस्सा

Ayushmann Khurrana On Sooraj Barjatya Yeh Prem Mol Liya: बॉलीवुड के अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'यह प्रेम मोल लिया' को लेकर काफी चर्चा में हैं। आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शंस (Rajshri Productions) की इस फिल्म में काम करने को लेकर आयुष्मान बेहद उत्साहित हैं और उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वह सूरज बड़जात्या के सिनेमा का हिस्सा यानी नए 'राजश्री हीरो' बन गए हैं। हाल ही में फिल्म के पहले गाने के भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान आयुष्मान ने हिंदी सिनेमा के लिए अपने शुरुआती प्यार और सूरज बड़जात्या संग काम करने के अपने अनोखे अनुभवों को शेयर किया।