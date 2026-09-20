अमीषा पटेल ने फिर से एक्ट्रेसेस की बड़ी PR टीम पर साधा निशाना, बोलीं- ‘खुद के पैसों पर रखें ये टीम’

अमीषा पटेल की इंस्टाग्राम से ली गई फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- ameeshapatel9)
Ameesha Patel Entourage Controversy: एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक बार फिर बॉलीवुड के स्टार कल्चर पर बहस छेड़ दी है। इस बार उन्होंने उन एक्टर्स पर तंज कसा है जो फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान बड़ी टीम के साथ घूमते हैं। एक्ट्रेस ने सवाल किया कि क्या कुछ स्टार्स अपनी टीम को तब भी बनाए रखेंगे अगर उन्हें इसके लिए खुद पैसे देने पड़ें।
X पर हाल ही में हुए 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान, अमीषा पटेल ने एक यूजर के सवाल का जवाब दिया। यूजर ने उनसे सेलिब्रिटीज द्वारा प्रोड्यूसर के खर्च पर अतिरिक्त टीम मेंबर्स को साथ ले जाने के बारे में पूछा था। 'गदर' एक्ट्रेस ने बिना झिझक अपनी बात रखी और ऐसी टीमों को बनाए रखने में होने वाले खर्च की ओर इशारा किया।https://www.patrika.com/bollywood-news/ameesha-patel-on-preity-zinta-look-batwara-1947-sakina-comparison-20811053
रविवार (20 सितंबर) को एक X यूजर ने अमीषा से पूछा, "मैम, आप उन कई स्टार्स के बारे में क्या सोचती हैं जो अपनी शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर के खर्च पर अतिरिक्त टीम साथ ले जाते हैं? क्या यह सही है? #AskAmy"
सवाल का जवाब देते हुए, अमीषा ने कहा कि फिल्म प्रमोशन के दौरान कुछ एक्ट्रेस की टीमों का खर्च प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। उन्होंने इस खर्च की तुलना उनकी फिल्मों की ओपनिंग-डे की कमाई से भी की।
उन्होंने लिखा, "कई एक्ट्रेस अपने स्टारडम को लेकर गलतफहमी में हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान उनकी टीम का खर्च, जो प्रोड्यूसर उठाते हैं, उनकी फिल्म की पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा होता है। उम्मीद है कि वो अपनी आम जिंदगी में भी वैसी ही टीम रखेंगी, बिना प्रोड्यूसर के पैसे के।"
यह पहली बार नहीं है जब अमीषा ने स्टारडम और इंडस्ट्री में इसे दिखाए जाने के तरीके पर बात की है। इसी साल मई में, उन्होंने X पर उन दावों पर सवाल उठाए थे जिन्हें उन्होंने एक्ट्रेस के टॉप स्टार्स में शामिल होने के PR टीम के दावे बताया था।
नई एक्ट्रेस और उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर बनाई जा रही इमेज पर तंज कसते हुए अमीषा ने लिखा, "ज्यादातर एक्ट्रेस, जिन्होंने अपने करियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं दी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की हो, वो खुद को नंबर 1 और नंबर 2 कहलवाने के लिए अपनी PR टीम को पैसे दे रही हैं? सच में? अभी 2026 है, 2000 नहीं; आज के समय में 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है।"
इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, "खुद को सुपरस्टार तभी कहें जब आपने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा हो या जबरदस्त धमाका किया हो। तब तक, खुद को सुपरस्टार कहलवाने के लिए PR वाले खेल खेलना बंद करें, माफ करना, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है।"
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