अमीषा पटेल ने फिर से एक्ट्रेसेस की बड़ी PR टीम पर साधा निशाना, बोलीं- ‘खुद के पैसों पर रखें ये टीम’

नई एक्ट्रेस और उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर बनाई जा रही इमेज पर तंज कसते हुए अमीषा ने लिखा, "ज्यादातर एक्ट्रेस, जिन्होंने अपने करियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं दी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की हो, वो खुद को नंबर 1 और नंबर 2 कहलवाने के लिए अपनी PR टीम को पैसे दे रही हैं? सच में? अभी 2026 है, 2000 नहीं; आज के समय में 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है।"