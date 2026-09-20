‘ब्लैक’ के बाद आयशा कपूर ने क्यों बनाई बॉलीवुड से दूरी? 17 साल बाद किया खुलासा

आयशा का मानना है कि 'ब्लैक' के ठीक बाद उनके बारे में हुई चर्चाओं और लोगों की तरह-तरह की बातों ने उनके फैसले लेने की क्षमता पर असर डाला था। उन्होंने आगे बताया, "मैंने ऐसे लोगों का अनुभव किया है जो मुझे लॉन्च करना चाहते थे। मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी मुश्किल हुई। मैं बहुत छोटी थी और असल में इसका मतलब नहीं जानती थी; उस समय आस-पास के लोगों की बातें और चर्चाओं ने मेरे फैसलों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब, मैं इन बातों का असर खुद पर नहीं पड़ने देती। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनती हूं जिन्हें करने में मुझे मजा आता है और ऐसे लोगों के साथ काम करती हूं जिनके साथ काम करना मुझे पसंद है। यही मेरे लिए सही है।"