‘ब्लैक’ के बाद आयशा कपूर ने क्यों बनाई बॉलीवुड से दूरी? 17 साल बाद किया खुलासा

आयशा कपूर की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- ayeshakapur and IMDb)
Ayesha Kapur Bollywood Comeback: साल 2005 में जब आयशा कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'ब्लैक' में युवा मिशेल का दमदार किरदार निभाया, तो वो सिर्फ 10 साल की थीं और उन्होंने दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया था। अब आयशा 17 साल बाद 'ओम का हरि' नाम की नई फैमिली ड्रामा फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में, आयशा ने मिशेल वाली इमेज को तोड़ने, अलग-अलग तरह के काम करने और इतने सालों में खुद में आए बदलावों के बारे में बात की।
'ओम का हरि' आयशा की तीसरी फिल्म है और 2009 में रिलीज हुई 'सिकंदर' के बाद पहली फिल्म है। इस बीच, वो तमिल वेब सीरीज 'स्वीट कारम कॉफी' में भी नजर आईं। स्क्रीन पर वापसी के बारे में बात करते हुए आयशा ने कहा, "फिर से एक्टिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक्टिंग और किरदार को तैयार करने, टीम के साथ काम करने और सेट पर रहने का पूरा प्रोसेस पसंद है। एक्टिंग मेरा पहला प्यार था और हमेशा रहेगा। बस उम्मीद है कि मुझे काम करते रहने, एक्टिंग करते रहने और नई चीजें आजमाने के और मौके मिलेंगे।"
'ब्लैक' उनके करियर का बड़ा ब्रेक था। 11 साल की उम्र में उन्हें इसके लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। चार साल बाद, उन्होंने 'सिकंदर' में परजान दस्तूर के साथ काम किया। इसके बाद एक लंबा ब्रेक आया। एक्ट्रेस मानती हैं, "हां, यह एक लंबा ब्रेक था।" लेकिन आयशा कहती हैं कि इस ब्रेक से उन्हें कुछ अच्छा मिला और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका। वो आगे कहती हैं, "ब्रेक की वजह से लोग मुझे फिल्म में एक एडल्ट के तौर पर देख पा रहे हैं, न कि 'ब्लैक' वाली उस लड़की के तौर पर। बेशक, लोग आज भी किसी वजह से उसे याद करते हैं। वो आज भी लोगों के दिलों में बसी है।"
इससे यह भी मदद मिलती है कि 'ओम का हरि' में उनका किरदार अब तक किए गए उनके किरदारों से बहुत अलग है। एक्टर कहती हैं, "यहां मैं खुद को एक छोटे शहर और मिडिल-क्लास परिवार की भारतीय लड़की के तौर पर दिखा सकती हूं। यह मेरे पहले किए गए कामों से बिल्कुल अलग है। मैं अपना एक अलग रूप दिखाने के लिए उत्साहित हूं।"
आयशा का मानना है कि 'ब्लैक' के ठीक बाद उनके बारे में हुई चर्चाओं और लोगों की तरह-तरह की बातों ने उनके फैसले लेने की क्षमता पर असर डाला था। उन्होंने आगे बताया, "मैंने ऐसे लोगों का अनुभव किया है जो मुझे लॉन्च करना चाहते थे। मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी मुश्किल हुई। मैं बहुत छोटी थी और असल में इसका मतलब नहीं जानती थी; उस समय आस-पास के लोगों की बातें और चर्चाओं ने मेरे फैसलों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब, मैं इन बातों का असर खुद पर नहीं पड़ने देती। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनती हूं जिन्हें करने में मुझे मजा आता है और ऐसे लोगों के साथ काम करती हूं जिनके साथ काम करना मुझे पसंद है। यही मेरे लिए सही है।"
हरीश व्यास की डायरेक्ट की गई फिल्म 'ओम का हरि' में अंशुमन झा, रघुबीर यादव और सोनी राजदान भी हैं। यह फिल्म अभी सिनेमाघरों में चल रही है।
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