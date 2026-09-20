Daayra Vs Vibe: भाभी करीना कपूर पर भारी पड़े कुणाल खेमू, बॉक्स ऑफिस पर ‘दायरा’ की नहीं दिखी ‘वाइब’

Daayra Vs Vibe Box Office Collection (फोटो सोर्स- IMDb)
Daayra Vs Vibe Box Office Collection:करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की क्राइम थ्रिलर ‘दायरा’ तथा कुणाल खेमू की कॉमेडी फिल्म ‘वाइब’ एक ही दिन यानी 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती दो दिनों के आंकड़ों के मुताबिक ‘वाइब’ ने कमाई के मामले में 'दायरा' से बढ़त बना ली है।
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘दायरा’ ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को भारत में करीब 1.60 करोड़ रुपये नेट कमाए। फिल्म की पहले दिन की कमाई 1 करोड़ रुपये थी। इस तरह दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 60 प्रतिशत का उछाल आया। दो दिनों के बाद ‘दायरा’ का भारत में नेट कलेक्शन 2.60 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन करीब 3.10 करोड़ रुपये हो गया है।
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ‘दायरा’ में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही, हालांकि दूसरे दिन कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का कथित बजट करीब 55 करोड़ रुपये है। ऐसे में शुरुआती दो दिनों की कमाई इसकी लागत के मुकाबले अभी काफी कम है।
फिल्म को लेकर समीक्षा में कहानी और संवेदनशील विषय को लेकर सकारात्मक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। अब रविवार और आने वाले दिनों का प्रदर्शन यह तय करने में अहम होगा कि फिल्म अपनी कमाई में कितनी बढ़ोतरी कर पाती है।
दूसरी तरफ कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' ने भी पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन किया। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को 2.65 करोड़ रुपये नेट कमाए। पहले दिन इसकी कमाई 1.70 करोड़ रुपये थी। इस हिसाब से दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 55.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
दो दिनों में ‘वाइब’ का भारत में नेट कलेक्शन 4.35 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 5.22 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म को शनिवार को 2,979 शो मिले।
‘वाइब’ कुणाल खेमू की दूसरी निर्देशित फिल्म है। वह फिल्म में अभिनय भी कर रहे हैं और इसके लेखक और निर्माता भी हैं। फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव, प्रीति जिंटा, वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि शर्मिला टैगोर कैमियो में दिखाई देती हैं। कहानी दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक आतंकी साजिश के बारे में जान जाते हैं और फिर एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाते हैं। फिल्म का रिपोर्टेड बजट करीब 35 करोड़ रुपये है।
दोनों फिल्मों के दूसरे दिन के आंकड़ों में ‘वाइब’ फिलहाल आगे है। हालांकि दोनों की कमाई अभी शुरुआती दौर में है और वीकेंड के बाकी दिनों के कलेक्शन के बाद ही बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तस्वीर ज्यादा साफ होगी।
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