Daayra Vs Vibe: भाभी करीना कपूर पर भारी पड़े कुणाल खेमू, बॉक्स ऑफिस पर ‘दायरा’ की नहीं दिखी ‘वाइब’

‘वाइब’ कुणाल खेमू की दूसरी निर्देशित फिल्म है। वह फिल्म में अभिनय भी कर रहे हैं और इसके लेखक और निर्माता भी हैं। फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव, प्रीति जिंटा, वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि शर्मिला टैगोर कैमियो में दिखाई देती हैं। कहानी दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक आतंकी साजिश के बारे में जान जाते हैं और फिर एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाते हैं। फिल्म का रिपोर्टेड बजट करीब 35 करोड़ रुपये है।