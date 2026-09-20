20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Daayra Vs Vibe: भाभी करीना कपूर पर भारी पड़े कुणाल खेमू, बॉक्स ऑफिस पर ‘दायरा’ की नहीं दिखी ‘वाइब’

Daayra Vs Vibe Box Office Collection: करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' और कुणाल खेमू की फिल्म वाइब इस वक्त सिनेमाघरों में एक-दूसरे का मुकाबला कर रही है। हालांकि इस लड़ाई में कुणाल बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 20, 2026

Daayra Vs Vibe Box Office Collection

Daayra Vs Vibe Box Office Collection (फोटो सोर्स- IMDb)

Daayra Vs Vibe Box Office Collection:करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की क्राइम थ्रिलर ‘दायरा’ तथा कुणाल खेमू की कॉमेडी फिल्म ‘वाइब’ एक ही दिन यानी 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती दो दिनों के आंकड़ों के मुताबिक ‘वाइब’ ने कमाई के मामले में 'दायरा' से बढ़त बना ली है।

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘दायरा’ ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को भारत में करीब 1.60 करोड़ रुपये नेट कमाए। फिल्म की पहले दिन की कमाई 1 करोड़ रुपये थी। इस तरह दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 60 प्रतिशत का उछाल आया। दो दिनों के बाद ‘दायरा’ का भारत में नेट कलेक्शन 2.60 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन करीब 3.10 करोड़ रुपये हो गया है।

'दायरा' के लिए आगे का वीकेंड अहम

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ‘दायरा’ में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही, हालांकि दूसरे दिन कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का कथित बजट करीब 55 करोड़ रुपये है। ऐसे में शुरुआती दो दिनों की कमाई इसकी लागत के मुकाबले अभी काफी कम है।

फिल्म को लेकर समीक्षा में कहानी और संवेदनशील विषय को लेकर सकारात्मक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। अब रविवार और आने वाले दिनों का प्रदर्शन यह तय करने में अहम होगा कि फिल्म अपनी कमाई में कितनी बढ़ोतरी कर पाती है।

‘वाइब’ ने दूसरे दिन कमाई में लगाई छलांग

दूसरी तरफ कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' ने भी पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन किया। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को 2.65 करोड़ रुपये नेट कमाए। पहले दिन इसकी कमाई 1.70 करोड़ रुपये थी। इस हिसाब से दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 55.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

दो दिनों में ‘वाइब’ का भारत में नेट कलेक्शन 4.35 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 5.22 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म को शनिवार को 2,979 शो मिले।

दोनों फिल्मों की कहानी और बजट अलग

‘वाइब’ कुणाल खेमू की दूसरी निर्देशित फिल्म है। वह फिल्म में अभिनय भी कर रहे हैं और इसके लेखक और निर्माता भी हैं। फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव, प्रीति जिंटा, वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि शर्मिला टैगोर कैमियो में दिखाई देती हैं। कहानी दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक आतंकी साजिश के बारे में जान जाते हैं और फिर एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाते हैं। फिल्म का रिपोर्टेड बजट करीब 35 करोड़ रुपये है।

दोनों फिल्मों के दूसरे दिन के आंकड़ों में ‘वाइब’ फिलहाल आगे है। हालांकि दोनों की कमाई अभी शुरुआती दौर में है और वीकेंड के बाकी दिनों के कलेक्शन के बाद ही बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की तस्वीर ज्यादा साफ होगी।

‘दृश्यम’ एक्ट्रेस श्रेया सरन ने क्यों अपने स्पा में नौकरी पर सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों को रखा? खुद अभिनेत्री ने बताया

ये भी पढ़ें
Shriya Saran Blind People Spa

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 11:43 am

Published on:

20 Sept 2026 11:43 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Daayra Vs Vibe: भाभी करीना कपूर पर भारी पड़े कुणाल खेमू, बॉक्स ऑफिस पर ‘दायरा’ की नहीं दिखी ‘वाइब’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सीनियर जर्नलिस्ट पायल मेहता के निधन पर भावुक हुईं कंगना रनौत-स्मृति ईरानी, 46 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Payal Mehta Dies
बॉलीवुड

‘दृश्यम’ एक्ट्रेस श्रेया सरन ने क्यों अपने स्पा में नौकरी पर सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों को रखा? खुद अभिनेत्री ने बताया

Shriya Saran Blind People Spa
बॉलीवुड

नोरा फतेही ने बिग बॉस में हिस्से लेने के पीछे रखी थी बड़ी शर्त, अब सालों बाद खुद किया खुलासा

Nora Fatehi Bigg Boss 9
बॉलीवुड

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समय रैना ने दी चेतावनी, रणवीर अल्लाहबादिया का भी लिया नाम

Samay Raina Warns Nawazuddin Siddiqui
बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ की टीम से मिले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, फिल्म की सफलता पर दी बधाई

Hanuman Ansh Box Office Collection
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.