‘दृश्यम’ एक्ट्रेस श्रेया सरन ने क्यों अपने स्पा में नौकरी पर सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों को रखा? खुद अभिनेत्री ने बताया

Shriya Saran Blind People Spa: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रेया सरन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वह अजय देवगन के साथ नजर आएंगी और इसका निर्देशन गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज होने की तैयारी है। इसी बीच अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी पहल के बारे में बात की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। श्रीया ने बताया कि साल 2011 में उन्होंने मुंबई के लोखंडवाला में एक ऐसा स्पा शुरू किया था, जहां दृष्टिबाधित लोगों को थेरेपिस्ट और मसाजर के तौर पर रोजगार दिया गया था।