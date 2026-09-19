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नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समय रैना ने दी चेतावनी, रणवीर अल्लाहबादिया का भी लिया नाम

Samay Raina Warns Nawazuddin Siddiqui: अभिनेता नवाजुद्दीन शाह हाल ही में कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडिया गॉट लैटेंट' में नजर आए। इस दौरान कॉमेडियन ने एक्टर को वॉर्निंग भी दी।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 19, 2026

Samay Raina Warns Nawazuddin Siddiqui

समय रैना-नवाजुद्दीन सिद्दीकी (फोटो सोर्स- Instagram/Netflix)

Samay Raina Warns Nawazuddin Siddiqui: कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के दूसरे सीजन में इस बार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बतौर पैनलिस्ट पहुंचे। शो में दोनों के बीच फिल्मों और पुराने किरदारों को लेकर मजेदार बातचीत देखने को मिली। बातचीत के दौरान समय रैना ने नवाजुद्दीन के मशहूर शो ‘सेक्रेड गेम्स’ का जिक्र किया और इसी दौरान उन्होंने ऐसी बात कह दी, जिसका कनेक्शन शो से जुड़े पिछले विवाद से भी जोड़ा गया।

‘सेक्रेड गेम्स’ पर समय ने किया मजाक

एपिसोड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मुकेश छाबड़ा, भुवन बाम और कौस्तुभ अग्रवाल भी पैनल में नजर आए। बातचीत के दौरान समय रैना ने नवाजुद्दीन के ‘सेक्रेड गेम्स’ वाले किरदार की चर्चा की। उन्होंने शो की कहानी और उसमें मौजूद वयस्क विषयों का जिक्र करते हुए अभिनेता के किरदार को लेकर मजाक किया।

समय की बात का जवाब देते हुए नवाजुद्दीन ने भी उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि वह आज के एपिसोड में भी उसी तरह की तैयारी करके आए हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत कुछ और मजेदार हो गई।

नवाजुद्दीन को समय ने क्यों दी चेतावनी?

इसके बाद समय रैना ने नवाजुद्दीन से कहा कि उन्हें इस शो में बोलते समय अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। समय ने जिस अंदाज में यह बात कही, उसमें साफ तौर पर मजाक का रंग था। हालांकि, उनके इस कमेंट को ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के पुराने विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

दरअसल, इससे पहले रणवीर अल्लाहबादिया भी शो के पैनल में इसी सीट पर नजर आए थे। उनके एक एपिसोड में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देशभर में विवाद हुआ था। मामले ने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी स्तर तक काफी चर्चा बटोरी थी। ऐसे में नवाजुद्दीन के सामने समय का यह मजाक उसी पुराने प्रकरण की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दिया।

'थामा' को लेकर भी हुई खिंचाई

समय रैना ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नवाजुद्दीन की फिल्म 'थामा' का भी जिक्र किया। उन्होंने अभिनेता से मजाकिया अंदाज में पूछा कि उन्होंने यह फिल्म आखिर क्यों की। सवाल सुनकर नवाजुद्दीन कुछ पल के लिए रुके और फिर फिल्म को लेकर संक्षिप्त जवाब दिया।

‘थामा’ में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकाओं में हैं। नवाजुद्दीन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। शो में फिल्म को लेकर हुई यह बातचीत भी दर्शकों के लिए मनोरंजन का हिस्सा रही।

शो में लगातार पहुंच रहे बड़े सितारे

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के दूसरे सीजन में अब तक कई चर्चित सितारे नजर आ चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले आलिया भट्ट, शरवरी, मेधा शंकर और वरुण धवन जैसे कलाकार भी शो में हिस्सा ले चुके हैं। वहीं इस एपिसोड में भुवन बाम और मुकेश छाबड़ा जैसे नाम भी पैनल का हिस्सा रहे।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो वह हाल ही में इंडी ड्रामा फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ में नजर आए थे। यह फिल्म 8 मई 2026 को रिलीज हुई थी। वहीं ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में समय रैना के साथ उनकी यह बातचीत अब चर्चा में है, खासकर उस मजाक के कारण जिसमें पुराने विवाद की झलक भी दिखाई दी।

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Updated on:

19 Sept 2026 05:38 pm

Published on:

19 Sept 2026 05:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समय रैना ने दी चेतावनी, रणवीर अल्लाहबादिया का भी लिया नाम

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