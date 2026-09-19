नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समय रैना ने दी चेतावनी, रणवीर अल्लाहबादिया का भी लिया नाम

Samay Raina Warns Nawazuddin Siddiqui: कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के दूसरे सीजन में इस बार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बतौर पैनलिस्ट पहुंचे। शो में दोनों के बीच फिल्मों और पुराने किरदारों को लेकर मजेदार बातचीत देखने को मिली। बातचीत के दौरान समय रैना ने नवाजुद्दीन के मशहूर शो ‘सेक्रेड गेम्स’ का जिक्र किया और इसी दौरान उन्होंने ऐसी बात कह दी, जिसका कनेक्शन शो से जुड़े पिछले विवाद से भी जोड़ा गया।