‘हनुमान अंश’ की टीम से मिले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, फिल्म की सफलता पर दी बधाई

Hanuman Ansh Box Office Collection
Hanuman Ansh Box Office Collection: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम से मुलाकात की है। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम शनिवार को मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंची। इस दौरान फडणवीस ने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं और उनके आगे के काम के लिए भी सफलता की कामना की। फडणवीस ने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ की टीम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए वर्षा बंगले पहुंची थी। यह मुलाकात गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के सिलसिले में भी हुई। फडणवीस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम के काम की सराहना की और फिल्म के बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं दीं। इस मुलाकात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रही थी, लेकिन समय के साथ फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। करीब 2 करोड़ रुपये के कथित बजट में बनी इस फिल्म ने छह सप्ताह से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है।
फिल्म की कहानी आजादी से पहले के भारत की पृष्ठभूमि में दिखाई गई है। इसमें लक्ष्मी नारायण नाम के एक युवक की आध्यात्मिक यात्रा को केंद्र में रखा गया है। मां के निधन के बाद वह ईश्वर की तलाश में उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा करता है और आगे चलकर उसका जीवन नीम करौली बाबा के रूप में एक अलग पहचान हासिल करता है।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो ‘हनुमान अंश’ ने 43वें दिन यानी 18 सितंबर को भारत में करीब 5 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया। 'सैकनिल्क' के आंकड़ों के मुताबिक, इस दिन फिल्म की 6,462 शोज में कुल ऑक्यूपेंसी करीब 18 प्रतिशत रही। इसके साथ भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 248.38 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
वहीं भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 293.30 करोड़ रुपये बताया गया है। विदेशों में फिल्म ने अब तक 23 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 316.30 करोड़ रुपये हो गई है।
खास बात यह है कि फिल्म की शुरुआत इतनी बड़ी नहीं थी। पहले हफ्ते में ‘हनुमान अंश’ का भारत नेट कलेक्शन करीब 1.08 करोड़ रुपये रहा था। लेकिन बाद के हफ्तों में दर्शकों की संख्या बढ़ती गई। फिल्म ने अपने छठे सप्ताह में ही 80.25 करोड़ रुपये का भारत नेट कलेक्शन किया। इसके बाद सातवें सप्ताह में भी फिल्म की कमाई जारी है।
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