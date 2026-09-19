‘हनुमान अंश’ की टीम से मिले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, फिल्म की सफलता पर दी बधाई

Hanuman Ansh Box Office Collection: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम से मुलाकात की है। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम शनिवार को मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंची। इस दौरान फडणवीस ने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं और उनके आगे के काम के लिए भी सफलता की कामना की। फडणवीस ने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।