शेखर सुमन का ‘लोकतंत्र के स्टेडियम’ वाला मोनोलॉग वायरल, महंगाई पर ऐसे कसा तंज, वीडियो पर आए मजेदार कमेंट

उन्होंने इस पूरे सीन को क्रिकेट मैच की तरह पेश किया। शेखर के मुताबिक टॉस जीतने के बाद सिस्टम ने फील्डिंग चुनी और जनता की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर गई। जनता के खिलाड़ियों के चेहरे पर उम्मीदें और सपने हैं, जबकि सिस्टम ने अपनी फील्डिंग पहले से मजबूत कर रखी है। इसके बाद उन्होंने महंगाई को गेंदबाज की तरह पेश करते हुए कहा कि सिस्टम के बॉलर ने गेंद डाली और ‘महंगाई एंड’ से आया जोरदार बाउंसर सीधे जनता की रसोई के बजट पर लगा। उनके मोनोलॉग में दाल, सब्जी और चीनी की कीमतों को इसी क्रिकेट कमेंट्री के अंदाज में शामिल किया गया।