“यह इनकी मेहनत की कमाई है”, वेम्बली कॉन्सर्ट में दो पंजाबी फैंस को स्टेज पर बुलाकर भावुक हुए दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ ने 2 पंजाबी फैंस का वीडियो किया शेयर (Photo Source- Instagram/diljitdosanjh)
Diljit Dosanjh Wembley concert: पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इन दिनों अपने बहुचर्चित 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' (Aura World Tour 2026) को लेकर दुनिया भर में छाए हुए हैं। 12 सितंबर को लंदन के प्रतिष्ठित वेम्बली स्टेडियम (Wembley Stadium) में हुए उनके ऐतिहासिक कॉन्सर्ट ने नया इतिहास रच दिया है। इस कॉन्सर्ट में न केवल 90,000 से अधिक दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, बल्कि एक ऐसा पल भी आया जिसने पूरी दुनिया में मौजूद दिलजीत के फैंस का दिल जीत लिया। इस वीडियो को लगभग एक हफ्ते बाद खुद दिलजीत ने शेयर किया है।
कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने भीड़ में से दो ऐसे पंजाबी प्रशंसकों को स्टेज पर आमंत्रित किया, जो कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल पर अपनी दिन भर की कड़ी मशक्कत वाली शिफ्ट खत्म करने के बाद सीधे वेम्बली स्टेडियम पहुंचे थे। कॉन्सर्ट से ठीक पहले दोनों युवकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए कह रहे थे, "दिलजीत पाजी, बस थोड़ा काम बचा है, हम सीधे आपके पास वेम्बली आ रहे हैं!"
लाइव कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ ने उन दोनों फैंस को स्टेज पर बुला लिया और दर्शकों से परिचय कराते हुए सिंगर भावुक हो गए। उन्होंने पंजाबी में कहा, "ये लोग दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद सीधे मेरा शो देखने आए हैं। यह उनकी मेहनत से बचाई हुई कमाई है, जिसे उन्होंने मेरे कॉन्सर्ट पर खर्च किया है। मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा।"
इतना कहते ही दिलजीत दोसांझ स्टेज पर एक घुटने पर बैठ गए, सिर झुकाकर दोनों फैंस का आभार व्यक्त किया और उन्हें गले से लगा लिया। दिलजीत ने धन्यवाद के रूप में दोनों प्रशंसकों की टी-शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ दिया और उन्हें स्पेशल गिफ्ट बॉक्स भेंट किए।
12 सितंबर को हुआ यह वेम्बली कॉन्सर्ट दिलजीत के करियर का एक बड़ा और ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है। 90,000 से अधिक दर्शकों की मौजूदगी में दिलजीत दोसांझ ने वैश्विक मंच पर पंजाबी संगीत और संस्कृति का परचम एक बार फिर लहरा दिया है। सोशल मीडिया पर दिलजीत के इस डाउन-टू-अर्थ (Down to Earth) रवैये की जमकर तारीफ हो रही है। फैंस कह रहे हैं कि अपने प्रशंसकों को इतना सम्मान और प्यार देना ही दिलजीत दोसांझ को सबसे अलग और खास बनाता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग