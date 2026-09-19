“यह इनकी मेहनत की कमाई है”, वेम्बली कॉन्सर्ट में दो पंजाबी फैंस को स्टेज पर बुलाकर भावुक हुए दिलजीत दोसांझ

Diljit Dosanjh Wembley concert: पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इन दिनों अपने बहुचर्चित 'ऑरा वर्ल्ड टूर 2026' (Aura World Tour 2026) को लेकर दुनिया भर में छाए हुए हैं। 12 सितंबर को लंदन के प्रतिष्ठित वेम्बली स्टेडियम (Wembley Stadium) में हुए उनके ऐतिहासिक कॉन्सर्ट ने नया इतिहास रच दिया है। इस कॉन्सर्ट में न केवल 90,000 से अधिक दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, बल्कि एक ऐसा पल भी आया जिसने पूरी दुनिया में मौजूद दिलजीत के फैंस का दिल जीत लिया। इस वीडियो को लगभग एक हफ्ते बाद खुद दिलजीत ने शेयर किया है।