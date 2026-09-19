आमिर खान ने भाई फैसल खान ने पिता के आखिरी समय को लेकर की बात, बर्थडे पर विश करते हुए लुटाया प्यार

Aamir Khan Brother Faisal Khan Video: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) के भाई और अभिनेता फैसल खान (Faisal Khan) अक्सर अपनी निजी जिंदगी और बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। फिल्म 'मेला' में नजर आ चुके फैसल खान ने हाल ही में अपने स्वर्गीय पिता और मशहूर फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के जन्मदिन के अवसर पर एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में फैसल ने अपने पिता के अंतिम पलों को याद करते हुए फैंस को अपने माता-पिता की कद्र करने की सीख दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई चला जाता है तो केवल उसकी यादें रह जाती हैं।