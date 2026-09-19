‘गोंधल’ के ऑस्कर 2027 में जाने पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया पोस्ट, टीम को दी बधाई

फिल्म में किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहनी, निशाद भोइर और अनुज प्रभु जैसे कलाकार नजर आते हैं। ‘गोंधल’ को इससे पहले भी फिल्म फेस्टिवल्स में पहचान मिल चुकी है। 2025 में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में संतोष डावखर को बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला था। 2026 के पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी के लिए भी सम्मान मिला। अब 'गोंधल' की टीम के सामने अंतरराष्ट्रीय ऑस्कर अभियान की अगली चुनौती है। 99वें अकादमी अवॉर्ड्स का आयोजन 14 मार्च 2027 को लॉस एंजिल्स में निर्धारित है।