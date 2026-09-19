ना स्टारडम काम आया, ना सालों का इंतजार, बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं बड़े बजट की ये फिल्में

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी वाली फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर खास चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि दोनों कलाकार लंबे समय बाद एक साथ पर्दे पर नजर आए। लेकिन पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। Sacnilk के मुताबिक सातवें दिन फिल्म ने भारत में करीब 55 लाख रुपये नेट कमाए और पहले हफ्ते का इंडिया नेट कलेक्शन 9.85 करोड़ रुपये रहा। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 11.76 करोड़ और दुनियाभर में ग्रॉस करीब 15.11 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।