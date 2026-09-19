ना स्टारडम काम आया, ना सालों का इंतजार, बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं बड़े बजट की ये फिल्में

Flop Bollywood Movies Of 2026 (फोटो सोर्स- IMDb)
Flop Bollywood Movies Of 2026: साल 2026 में बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी। कुछ फिल्मों के साथ बड़े स्टार्स का नाम जुड़ा था, तो कुछ पुरानी हिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी का हिस्सा थीं। दर्शकों के बीच रिलीज से पहले चर्चा भी रही, लेकिन थिएटर पहुंचने के बाद इन फिल्मों का सफर एक जैसा नहीं रहा। 'सैकनिल्क' के ताजा आंकड़ों को देखें तो 'हैवान', 'आवारापन 2', 'वेलकम टू द जंगल', 'धमाल 4' और 'टॉक्सिक' की कमाई में काफी अंतर नजर आता है।
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी वाली फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर खास चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि दोनों कलाकार लंबे समय बाद एक साथ पर्दे पर नजर आए। लेकिन पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। Sacnilk के मुताबिक सातवें दिन फिल्म ने भारत में करीब 55 लाख रुपये नेट कमाए और पहले हफ्ते का इंडिया नेट कलेक्शन 9.85 करोड़ रुपये रहा। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 11.76 करोड़ और दुनियाभर में ग्रॉस करीब 15.11 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ को लंबे समय से इंतजार कर रहे दर्शकों का फायदा मिला। 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 150.51 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं। फिल्म का इंडिया ग्रॉस 179.38 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 212.93 करोड़ रुपये बताया गया है। यानी फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर कमजोर कमाई वाली फिल्मों की सूची में नहीं रखा जा सकता।
अक्षय कुमार स्टारर ‘वेलकम टू द जंगल’ से भी काफी उम्मीदें थीं। फिल्म ने भारत में 134.11 करोड़ रुपये नेट और 159.15 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 192.75 करोड़ रुपये रहा। हालांकि फिल्म वैसा कमाल नहीं कर पाई जैसा पहले और दूसरे पार्ट ने किया था।
‘धमाल’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रकम जुटाई। Sacnilk के मुताबिक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 167.88 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस 199.32 करोड़ रुपये रहा। विदेशों से करीब 30.85 करोड़ जोड़ने के बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 230.17 करोड़ रुपये तक पहुंचा। हालांकि फिल्म को लोगों ने वैसा पसंद नहीं किया जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी।
यश की ‘टॉक्सिक’ ने इन फिल्मों के बीच सबसे बड़ा वर्ल्डवाइड आंकड़ा दर्ज किया है। 'सैकनिल्क' के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फिल्म का इंडिया नेट करीब 249.69 करोड़ रुपये है, जबकि इंडिया ग्रॉस 297.99 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 341.74 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। ऐसे में ‘टॉक्सिक’ को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी फिल्म कहना आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं होगा।
इस तरह इन पांच फिल्मों की कहानी एक जैसी नहीं है। ‘हैवान’ को जहां कमजोर कमाई का सामना करना पड़ा, वहीं ‘आवारापन 2’, ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘धमाल 4’ और ‘टॉक्सिक’ ने 190 करोड़ से लेकर 340 करोड़ रुपये से ज्यादा तक का वर्ल्डवाइड कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि किसी फिल्म की स्टारकास्ट या पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ-साथ दर्शकों की प्रतिक्रिया और फिल्म का कंटेंट भी उसके थिएटर प्रदर्शन को प्रभावित करता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग