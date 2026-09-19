‘लॉन्ग लिव जुबीन!’, दोस्त जुबीन गर्ग की बरसी पर सिंगर शान और महालक्ष्मी अय्यर ने दिया म्यूजिकल ट्रिब्यूट

सिंगर जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 में सिंगापुर में हुआ था। 52 साल की उम्र में जुबीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह सिंगापुर में आयोजित 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में हिस्सा लेने गए थे और 20 सितंबर को उनका कॉन्सर्ट शेड्यूल था। लाजरस द्वीप (Lazarus Island) के पास एक यॉट से समुद्र में तैरते समय वह अचानक बेहोश हो गए थे। बाद में सिंगापुर जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जांच रिपोर्टों में सामने आया था कि तैरने के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ।