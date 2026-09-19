‘ये एक्टिंग फिल्मों में करते तो आज शाहरुख की जगह आप होते’ चिराग पासवान के वीडियो पर बोले लोग

Chirag Paswan Ganesh Visarjan Video: मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) और लोकप्रिय टीवी अभिनेता विशाल सिंह (Vishal Singh) का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों दिग्गज भगवान गणेश की प्रतिमा को विदा करते वक्त बेहद भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू बहते दिखे। हालांकि, जहां एक तरफ उनके प्रशंसकों ने इस वीडियो को आस्था और भावना से जोड़कर देखा, वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और नेटिजन्स के एक बड़े वर्ग ने इस इमोशनल मोमेंट को "ओवरएक्टिंग" बताते हुए चिराग पासवान की जमकर खिल्ली उड़ाई।