Hanuman Ansh Day 40: हनुमान अंश ने 40वें दिन रचा नया इतिहास, धुरंधर, पठान और छावा को पछाड़ा, जानें हैवान और मिर्जापुर का हाल

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 40: अधिकांश फिल्में सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के तीसरे या चौथे हफ्ते तक आते-आते बड़े पर्दे से हटने की तैयारी में जुट जाती हैं। लेकिन निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की भक्तिमय फिल्म 'हनुमान अंश' के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। रिलीज के 40वें दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी है और धुरंधर, पठान और छावा के रिकॉर्ड को धूल चटा दी है। वहीं, मंगलवार को मिर्जापुर और हैवान का हाल भी बेहद खराब रहा। आइये जानते हैं बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट...