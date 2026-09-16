काजी तौकीर ने शादी के लिए BTS V को भेजा अरिश्फा खान का रिश्ता, Kpop स्टार के नाम पर लोगों ने यूं किया रिएक्ट

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली बातचीत लगातार सुर्खियां बटोर रही है। कभी किसी मुद्दे पर बहस देखने को मिलती है तो कभी कंटेस्टेंट्स के बीच मजेदार बातचीत माहौल को हल्का कर देती है। अब घर का एक ऐसा ही मजेदार पल सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें सिंगर काजी तौकीर और अरिश्फा खान के बीच BTS स्टार वी यानी किम ताएह्युंग को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान काजी ने मजाक-मजाक में अरिश्फा के लिए वी के पास शादी का रिश्ता भेजने की बात तक कह दी।