काजी तौकीर ने शादी के लिए BTS V को भेजा अरिश्फा खान का रिश्ता, Kpop स्टार के नाम पर लोगों ने यूं किया रिएक्ट

अरिश्फा खान और काजी तौकीर (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली बातचीत लगातार सुर्खियां बटोर रही है। कभी किसी मुद्दे पर बहस देखने को मिलती है तो कभी कंटेस्टेंट्स के बीच मजेदार बातचीत माहौल को हल्का कर देती है। अब घर का एक ऐसा ही मजेदार पल सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें सिंगर काजी तौकीर और अरिश्फा खान के बीच BTS स्टार वी यानी किम ताएह्युंग को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान काजी ने मजाक-मजाक में अरिश्फा के लिए वी के पास शादी का रिश्ता भेजने की बात तक कह दी।
दरअसल, बातचीत के दौरान अरिश्फा खान ने BTS और उसके सदस्य वी का जिक्र किया। वह किम ताएह्युंग की लोकप्रियता और उनके बारे में काजी को बताती नजर आईं। अरिश्फा पहले भी BTS और उसके सदस्यों के प्रति अपनी पसंद जाहिर करती रही हैं। ऐसे में जैसे ही बातचीत वी तक पहुंची, काजी ने इसे मजेदार अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।
काजी ने खुद को अरिश्फा का पिता बताते हुए कहा कि अगर उसे वी से शादी करनी है तो वह उसकी तरफ से रिश्ता लेकर जा सकते हैं। इस पूरे मजाक में उन्होंने ऐसा अंदाज अपनाया जैसे वह सचमुच अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर किसी परिवार से बात करने वाले हों।
काजी तौकीर ने कैमरे की तरफ देखते हुए अरिश्फा को अपनी बेटी बताया और कहा कि वह उसके लिए किम ताएह्युंग को लेकर आएंगे। उन्होंने अपने इस मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि वह वी तक शादी का प्रस्ताव पहुंचा सकते हैं। अरिश्फा भी इस बातचीत में काफी उत्साहित नजर आईं।
हालांकि, यह पूरा मामला एक हल्की-फुल्की बातचीत और मजाक का हिस्सा था। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अरिश्फा या काजी ने वास्तव में BTS स्टार को लेकर कोई शादी का प्रस्ताव भेजा है। घर के अंदर हुई इस बातचीत ने दर्शकों को जरूर खूब हंसाया।
बातचीत का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब काजी ने किम ताएह्युंग का नाम बोलने की कोशिश की। अरिश्फा उन्हें सही उच्चारण समझाती हैं, लेकिन काजी नाम को ठीक से बोल नहीं पाते और उसे 'ताएहुन' कह देते हैं। उनकी इस गलती ने पूरे मजाक को और दिलचस्प बना दिया।
काजी ने इसके बाद अपने अंदाज में BTS के सदस्यों को अपने पास भेजने जैसी बातें भी कहीं। उनका यह पूरा अंदाज 'बिग बॉस 20' के घर में मनोरंजन का एक अलग पल बन गया।
काजी और अरिश्फा की यह बातचीत सामने आने के बाद BTS के भारतीय फैंस यानी देसी ARMY के बीच भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पल को शेयर करते हुए अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ फैंस को अरिश्फा का BTS के प्रति उत्साह और काजी का मजाकिया अंदाज पसंद आया, वहीं कुछ लोगों ने काजी के 'ताएहुन' वाले उच्चारण पर मजे लिए।
किम ताएह्युंग को दुनिया भर में वी के नाम से जाना जाता है। वह दक्षिण कोरियाई म्यूजिक ग्रुप BTS के सात सदस्यों में से एक हैं और भारत में भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि 'बिग बॉस 20' के घर में वी का जिक्र होते ही यह छोटा सा मजेदार पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
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