‘मैंने फिजिकल, इमोशनल, सोशल चीटिंग फेस की’, बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी का ‘बिग बॉस 20’ में बड़ा खुलासा

ईशा रिखी और बादशाह (फोटो सोर्स- instagram/colorstv)
Isha Rikhi On Badshah: पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी इन दिनों 'बिग बॉस 20' में नजर आ रही हैं। रैपर और सिंगर बादशाह से अलग होने की जानकारी सामने आने के बाद अब ईशा ने शो में अपने रिश्ते के अनुभवों को लेकर खुलकर बात की है। कनिका मान के साथ बातचीत के दौरान ईशा ने अपने पुराने रिश्ते में कथित तौर पर हुई परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें रिश्ते में फिजिकल, इमोशनल और सोशल तीनों तरह की चीटिंग का सामना करना पड़ा। ईशा की बातों से ऐसा लगा कि उन्हें रिश्ते के दौरान कई चीजों पर शक था, लेकिन उन्होंने तब तक किसी बात को सच नहीं माना जब तक उन्हें खुद उसका अनुभव नहीं हुआ।
बिग बॉस के घर में कनिका ने ईशा से सीधे पूछा कि उनके रिश्ते में किस तरह की चीटिंग हुई थी। उन्होंने फिजिकल, इमोशनल और सोशल चीटिंग का जिक्र किया। इसके जवाब में इशा ने कहा कि उन्हें तीनों का सामना करना पड़ा।
इसके बाद ईशा ने बताया कि वह किसी भी रिश्ते में सुनी-सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करतीं। अगर कोई उनके करीबी व्यक्ति के बारे में कुछ कहे तो वह बिना खुद देखे उस बात को सच नहीं मानतीं। उनका कहना था कि रिश्ते में भी उन्होंने इसी सोच के साथ चीजों को देखा था।
ईशा ने बातचीत में कहा कि कई बार इंसान रिश्ते के दौरान कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब रिश्ता खत्म हो जाता है, तब पीछे मुड़कर देखने पर कई बातें अलग नजर आने लगती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि रिश्ता खत्म होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ पूरे समय खेल किया जा रहा था।
उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी परिस्थिति किसी के लिए काफी उलझन भरी हो सकती है। उनके मुताबिक सामने वाला आपको बेहद करीबी दोस्त जैसा महसूस करा सकता है, आपके साथ घूम सकता है और अपने कुछ खास लोगों से मिलवा सकता है, लेकिन बाद में पता चल सकता है कि उस रिश्ते को लेकर दोनों की समझ एक जैसी नहीं थी।
ईशा ने समझाया कि उनके अनुभव में पार्टनर ने उन्हें अपने पूरे सोशल सर्कल से नहीं मिलवाया था। वह केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बीच उन्हें करीबी व्यक्ति की तरह पेश करते थे। कनिका ने जब पूछा कि क्या ऐसे कई 'बेस्ट फ्रेंड' थे, तो ईशा ने बताया कि कुछ लोगों को अलग-अलग समय पर उसी तरह की अहमियत दी जाती थी।
ईशा के मुताबिक, इसके पीछे सुविधा भी एक वजह हो सकती है। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति किसी को अपनी जिंदगी में इसलिए बनाए रखना चाहता है क्योंकि उस व्यक्ति से उसे कुछ ऐसा मिल रहा होता है, जो उसे कहीं और नहीं मिलता।
कनिका ने जब पूछा कि क्या सामने वाला रिश्ता बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, तो ईशा ने इस बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा लग सकता है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी पूरी आजादी भी बनाए रखना चाहता है।
ईशा की इन बातों ने बिग बॉस 20 में उनके रिश्ते और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि, उन्होंने बातचीत में जिन अनुभवों का जिक्र किया, उन्हें उन्होंने अपने नजरिए से बताया है। बादशाह की ओर से इन दावों पर इस बातचीत के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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