‘मैंने फिजिकल, इमोशनल, सोशल चीटिंग फेस की’, बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी का ‘बिग बॉस 20’ में बड़ा खुलासा

Isha Rikhi On Badshah: पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी इन दिनों 'बिग बॉस 20' में नजर आ रही हैं। रैपर और सिंगर बादशाह से अलग होने की जानकारी सामने आने के बाद अब ईशा ने शो में अपने रिश्ते के अनुभवों को लेकर खुलकर बात की है। कनिका मान के साथ बातचीत के दौरान ईशा ने अपने पुराने रिश्ते में कथित तौर पर हुई परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें रिश्ते में फिजिकल, इमोशनल और सोशल तीनों तरह की चीटिंग का सामना करना पड़ा। ईशा की बातों से ऐसा लगा कि उन्हें रिश्ते के दौरान कई चीजों पर शक था, लेकिन उन्होंने तब तक किसी बात को सच नहीं माना जब तक उन्हें खुद उसका अनुभव नहीं हुआ।