गणेश विसर्जन पर बेटे यशवर्धन के साथ दिखे गोविंदा, पत्नी सुनीता का नाम लिए बिना बोले- दुख हर्ता हैं वो दुख दूर करेंगे

बप्पा की पूजा के बाद भी गोविंदा ने मीडिया के सामने अपने बच्चों टीना और यशवर्धन के करियर और खुशहाली के लिए बप्पा से दुआ मांगी थी। उन्होंने कहा था कि बप्पा का आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों पर बना रहे। बेटा यशवर्धन अपने करियर में खूब तरक्की करे और टीना को एक अच्छा वर मिले। तब भी गोविंदा ने सुनीता का नाम नहीं लिया था। सोशल मीडिया पर फैंस इस बात को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्नी का नाम न लेना यह साफ दर्शाता है कि दोनों के रिश्तों में कुछ न कुछ असहजता जरूर है।