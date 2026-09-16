जिया खान की मां ने दिशा सालियान मौत केस पर तोड़ी चुप्पी, सूरज पंचोली का नाम भी है FIR में दर्ज

Jiah Khan mother on Disha Salian probe as Sooraj Pancholi named: सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन (Disha Salian) की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। CBI ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू करते हुए एक नई FIR दर्ज की है। इसमें सामूहिक बलात्कार, हत्या और सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोपों के तहत शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे, अभिनेता सूरज पंचोली , रिया चक्रवर्ती, डिनो मोरिया और दिशा के पूर्व पार्टनर रोहन रॉय समेत कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर जिया खान की मां ने बेबाक बयान दिया है।