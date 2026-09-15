दिशा सालियान केस पर CBI की FIR के बाद पिता का बयान, बोले- अब न्याय का दरवाजा खुल गया है

Disha Salian Case: सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने जांच एजेंसी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार उनकी बेटी को न्याय मिल सकेगा। सतीश के मुताबिक, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए परिवार को कई साल तक इंतजार करना पड़ा और अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा।