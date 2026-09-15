कपिल शर्मा के घर गणपति पूजा में पहुंचीं सिंगर अफसाना खान, मुस्लिम होने पर ट्रोलर्स ने साधा निशाना

Afsana Khan trolled after Ganesh Chaturthi Celebration: पंजाब की जानी-मानी सिंगर और 'बिग बॉस 15' की एक्स कंटेस्टेंट रहीं अफसाना खान (Afsana Khan) एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। हाल ही में गणेश चतुर्थी पर अफसाना अपने पति साज (साजन शर्मा) के साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ के घर आयोजित गणपति उत्सव में शामिल हुईं। उन्होंने इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। उनका यही वीडियो उनके लिए मुसीबत बन गया है। लोगों ने उन्हें मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने के बावजूद हिंदू त्योहार मनाने पर ट्रोल किया। वहीं कई लोगों ने उनका बचाव भी किया।